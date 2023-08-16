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Адиев высказался о возможном переходе в «Ахмат»

вчера, 14:25

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев дал комментарий касательно возможной работы в «Ахмате».

До конца года буду сосредоточен на отборочных матчах. Пока не думаю о будущем. Нашей сборной предстоят шесть важных игр, и я сконцентрирован на этом. По окончании года с Федерацией футбола Казахстана сядем и будем решать те или иные варианты. Пока мы этот вопрос отложили.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:52
Да столько воды утечет до Нового Года....
Так, напомнил о себе.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:55
Да у него всё нормально в сборной Казахстана , зачем ему ещё Ахмат.
протон
протон
вчера в 14:59
Какой смыл для Адиева тренировать грозненский клуб?  На евро аренах не выступают, сборную лишили Евроигр. По большому счету  может быть уволен через год или два.  Не секрет, что долго в этом клубе не задерживаются тренеры. Гарантия что не уволят Адиева больше нежели чем в грозненском клубе.  участники Евро -24  первая игра с финами 7 сентября. Не за горами   
ЧМ-2026.  Ранее он работал в «Тереке», «Ахмате»  так-то уж, куда лучше возглавить топ клуб Казахстана чем переходить в РПЛ в свой родной клуб.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:51
Очередь в Ахмат явно не стоит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:49
Ахмату тренер нужен прямо сейчас, так что вариант отпадает...
idres
idres
вчера в 14:38
Думаю что этот вариант не лучший для Ахмата...
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