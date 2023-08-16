Адиев высказался о возможном переходе в «Ахмат»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев дал комментарий касательно возможной работы в «Ахмате».
До конца года буду сосредоточен на отборочных матчах. Пока не думаю о будущем. Нашей сборной предстоят шесть важных игр, и я сконцентрирован на этом. По окончании года с Федерацией футбола Казахстана сядем и будем решать те или иные варианты. Пока мы этот вопрос отложили.
Так, напомнил о себе.
Так, напомнил о себе.
ЧМ-2026. Ранее он работал в «Тереке», «Ахмате» так-то уж, куда лучше возглавить топ клуб Казахстана чем переходить в РПЛ в свой родной клуб.
ЧМ-2026. Ранее он работал в «Тереке», «Ахмате» так-то уж, куда лучше возглавить топ клуб Казахстана чем переходить в РПЛ в свой родной клуб.