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Помощник Черчесова может стать новым тренером «Ахмата»

вчера, 20:07

«Ахмат» находится в поисках нового главного тренера после отставки Сергея Ташуева.

По данным источника, команда из Грозного хочет пригласить на должность нового наставника клуба помощника Станислава Черчесова Мирослава Ромащенко.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 23:46
Нужен Мирослав, но только Клозе…))
Nottrow
Nottrow
вчера в 21:12
Судя по тому кто такой Черчесов, помощника за километр не подпускать к Ахмату.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:36
Помощник усов.... неплохой выбор...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:19
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2g453wj67265
2g453wj67265
вчера в 20:18
Не стал бы ему доверять, он ведь помощник Черчесова
Гость
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