Помощник Черчесова может стать новым тренером «Ахмата»

«Ахмат» находится в поисках нового главного тренера после отставки Сергея Ташуева.
По данным источника, команда из Грозного хочет пригласить на должность нового наставника клуба помощника Станислава Черчесова Мирослава Ромащенко.
«Ахмат» находится в поисках нового главного тренера после отставки Сергея Ташуева.
По данным источника, команда из Грозного хочет пригласить на должность нового наставника клуба помощника Станислава Черчесова Мирослава Ромащенко.
*Помощник Черчесова отказался стать новым тренером «Ахмата»
*Помощник Помощника Черчесова может стать новым тренером «Ахмата»
*Помощник Черчесова отказался стать новым тренером «Ахмата»
*Помощник Помощника Черчесова может стать новым тренером «Ахмата»