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В «Оренбурге» отреагировали на поражение команды со счетом 0:6

сегодня, 18:50
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 6Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о поражении команды в матче Кубка России против ЦСКА (0:6).

Мы с десятой минуты матча играли с ЦСКА в меньшинстве, как тут можно удивляться разгромному поражению. Кредит доверия к Ярошику по-прежнему остаётся. Всё хорошо. У нас и 0:8 было уже! Видимо, у нас есть какой-то путь, который надо обязательно пройти.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 20:00
Стыдно перед болельщиками.... НО... без падений нет взлета. ВЕРЮ в команду!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:59
Толя но это не значит , что бы лететь 0-6 дома...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:56
Ничего страшного не произошло. Всё бывает и такое тоже , тем более в самом начале матча была показана красная карточка. Не унывать ! Всё только начинается.
sova147
sova147
сегодня в 19:54
Этот счёт не говорит что борьба за Кубок закончилась!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 19:41
Уважаемый Вова. В командах играло по полсостава молодежи. У ЦСКА 6 пацанов 18-19 лет. Кто виноват, что молодежь ЦСКА на голову сильнее. Ты дождись игры Спартака на Кубок и оцени состав.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 19:38
Ты не горячись. Обе команды играли наполовину молодежью. У ЦСКА на поле было 6 пацанов 18-19 лет и у Оренбурга тоже . Просто молодежь ЦСКА на голову сильнее. Давай дождемся игры Спартака на Кубок , посмотрим состав и поговорим. окей?
makkie
makkie
сегодня в 19:34
Против Спартака "умирали", а цска можно и 0-6 проиграть, особо не расстроившись данным фактом. Позор Оренбургу!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:31
С периодичностью раз в год они с таким счётом попадают, и ничего.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:20
Ну это просто не уважение к своему клубу и своим болельщикам...и если совести нет , то
можно проигрывать и с более крупным счетом и доверие иметь к чеху Ярошику
А нас там быстро 0-3 и досвидос Черчесов
lotsman
lotsman
сегодня в 19:19
А кто виноват, что играть пришлось в меньшинстве?
pomor45
pomor45
сегодня в 19:09
Видимо, у нас есть какой-то путь, который надо обязательно пройти.
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Без клизмы никак не обойтись. А, что? Барселона, вот, продула Баварии в ЛЧ 0:8 и приступила к реформам.
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