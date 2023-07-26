В «Оренбурге» отреагировали на поражение команды со счетом 0:6

Спортивный директор «Оренбурга» высказался о поражении команды в матче Кубка России против ЦСКА (0:6).

Мы с десятой минуты матча играли с ЦСКА в меньшинстве, как тут можно удивляться разгромному поражению. Кредит доверия к Ярошику по-прежнему остаётся. Всё хорошо. У нас и 0:8 было уже! Видимо, у нас есть какой-то путь, который надо обязательно пройти.