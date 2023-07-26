В «Оренбурге» отреагировали на поражение команды со счетом 0:6

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о поражении команды в матче Кубка России против ЦСКА (0:6).
Мы с десятой минуты матча играли с ЦСКА в меньшинстве, как тут можно удивляться разгромному поражению. Кредит доверия к Ярошику по-прежнему остаётся. Всё хорошо. У нас и 0:8 было уже! Видимо, у нас есть какой-то путь, который надо обязательно пройти.
можно проигрывать и с более крупным счетом и доверие иметь к чеху Ярошику
А нас там быстро 0-3 и досвидос Черчесов
можно проигрывать и с более крупным счетом и доверие иметь к чеху Ярошику
А нас там быстро 0-3 и досвидос Черчесов
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Без клизмы никак не обойтись. А, что? Барселона, вот, продула Баварии в ЛЧ 0:8 и приступила к реформам.
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Без клизмы никак не обойтись. А, что? Барселона, вот, продула Баварии в ЛЧ 0:8 и приступила к реформам.