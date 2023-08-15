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Черчесов отказался возглавить «Ахмат»

вчера, 19:09

Бывшему тренеру сборной России Станиславу Черчесову предложили возглавить «Ахмат».

По данным источника, специалист ответил отказом на предложение команды из Грозного.

«Ахмат» остался без рулевого после отставки Сергея Ташуева.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 12:25
В Ахмате пытаются исправить ситуацию перестановкой мебели.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:32
Все хотят стать в очередь за Манчини....)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:27
Наверно навострился в Саудовскую Аравию или в Эмираты . Надоело 62о месить в РПЛ .
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:26
Ждёт предложений из Европы.
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:08
Иж какой гордый
adekvat
adekvat
вчера в 21:10
Черчесов птица ( гусь ) гордая, он ждет приглашения в сборную Италии.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:59
Ему просто очень мало предложили.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:50, ред.
Почему отказался....
Вроде даже теоретически не может встретиться с ужасным для себя... неимоверным и беспощадным фаррерским "КИ Клаксвиком"....
Который свёл все его венгерские потуги на ноль...
112910415
112910415
вчера в 20:22
в Европах-то веселее !
salleeh
salleeh
вчера в 20:18
Чистой воды фейк. Нужен тренер, который не разу не был уволен, а Черчесов рекордсмен по количеству увольнений…
pomor45
pomor45
вчера в 20:15
Ишь ты какой! Усы сбрить и отправить в ..... Спартак.
LOpp
LOpp
вчера в 19:51
Скоро Евсеев освободится, а пока можно и.о. Шалимова назначить или Гаджиева
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:43
Естественно. В Ахмате нужен результат!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:42
Это просто страх
Черчесов разочаровал
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:39
Ахмат это не Ференцварош
sova147
sova147
вчера в 19:29
Черчесов уже опытный калач в такие команды он не пойдёт явно!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:21
Уже не тот уровень. )
протон
протон
вчера в 19:17
Есть такое ощущение, что ждёт предложение из за границы, ну что ж, удачи)
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:13
боится что его вскоре уволят
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