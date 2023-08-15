Черчесов отказался возглавить «Ахмат»

Бывшему тренеру сборной России Станиславу Черчесову предложили возглавить «Ахмат».
По данным источника, специалист ответил отказом на предложение команды из Грозного.
«Ахмат» остался без рулевого после отставки Сергея Ташуева.
Бывшему тренеру сборной России Станиславу Черчесову предложили возглавить «Ахмат».
По данным источника, специалист ответил отказом на предложение команды из Грозного.
«Ахмат» остался без рулевого после отставки Сергея Ташуева.
Вроде даже теоретически не может встретиться с ужасным для себя... неимоверным и беспощадным фаррерским "КИ Клаксвиком"....
Который свёл все его венгерские потуги на ноль...
Вроде даже теоретически не может встретиться с ужасным для себя... неимоверным и беспощадным фаррерским "КИ Клаксвиком"....
Который свёл все его венгерские потуги на ноль...
Черчесов разочаровал
Черчесов разочаровал