«Фиорентина» заявила Кокорина на сезон под №91

Итальянская «Фиорентина» внесла в заявку на сезон российского форварда Александра Кокорина.
Футболист получил в команде №91.
В прошлой кампании «Фиорентина» отдавала Кокорина в аренду кипрскому «Арису».
Итальянская «Фиорентина» внесла в заявку на сезон российского форварда Александра Кокорина.
Футболист получил в команде №91.
В прошлой кампании «Фиорентина» отдавала Кокорина в аренду кипрскому «Арису».
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Тьфу-тьфу-тьфу.
Тьфу-тьфу-тьфу.
- А как расшифровать КЭТиК? Если можно.
- А как расшифровать КЭТиК? Если можно.
№ 91? Нормально. 9+1 =10, главное не к одиннадцати Туз....)))
№ 91? Нормально. 9+1 =10, главное не к одиннадцати Туз....)))