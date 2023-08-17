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«Фиорентина» заявила Кокорина на сезон под №91

вчера, 15:41

Итальянская «Фиорентина» внесла в заявку на сезон российского форварда Александра Кокорина.

Футболист получил в команде №91.

В прошлой кампании «Фиорентина» отдавала Кокорина в аренду кипрскому «Арису».

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16 августа
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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:18
Заявили и хорошо есть повод начать все сначала.
Futurista
Futurista
вчера в 17:10
Сашка 91 в рейтинге Фиалок...вошёл в сотку)...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:03
Треть дела сделано! Вторая треть-попасть на лавку запасных.Третья-оторваться от неё для выхода на поле. Пусть дерзает,а не дерзит,как раньше.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:01
«Фиорентина» заявила Кокорина на сезон под №91

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Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:43
Вот радость-то...
Тьфу-тьфу-тьфу.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 16:37
Чтоб не забывал, какого года рождения он)
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 16:16, ред.
Сделайте уже нормальную настройку мобильной версии. Буквы в поле комментария маленькие, если хочешь увеличить, чтобы, например, исправить - всё уезжает за поле телефона и вернуть не получается. Такая проблема только на вашем сайте.
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 16:14
В этом и логика. По окончании контракта Фиорентина выведет номер из оборота. Чтобы N°91 навсегда остался за легендой!
Шуnя771
Шуnя771 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 16:08
Всё собираюсь спросить:
- А как расшифровать КЭТиК? Если можно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:05
Подумав, Сашко сказал:
№ 91? Нормально. 9+1 =10, главное не к одиннадцати Туз....)))
112910415
112910415
вчера в 16:05
Поверили, полюбили, ура!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:59
Лучший игрок Кипра покажет итальяшкам как на самом деле нужно играть.
shlomo
shlomo
вчера в 15:58
Надо было 35 брать, по номеру статьи.... ну а так что, если не ошибаюсь, то 91-номер никто никогда не использовал в Фиорентине! Получается он уже в истории клуба...:)))
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:55
Трепещи Серии Покоритель Кипра приехал
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:53
Случайно или нет, но Заболотный тоже имеет 91 номер. Звёздные ребята
sova147
sova147
вчера в 15:43
Молодец Саня вперёд на поле, удачной игры!
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