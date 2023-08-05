Малком дебютирует за «Аль-Хиляль» в матче против команды Бензема

Новичок «Аль-Хиляля» Малком сегодня впервые сыграет за новую команду.
Нападающий выйдет на поле в игре 1/4 финала плей-офф Кубка арабских чемпионов с «Аль-Иттихадом». Встреча состоится сегодня, 5 августа. Начало — в 21:00 по московскому времени.
За «Аль-Иттихад» выступает экс-форвард «Реала» Карим Бензема.
Турнирная таблица С.А.:
1. Команда Бензема
2. Команда Роналду
3. Аль -что-то там
4. Команда Малкома
5. Команда Мане
.....
Турнирная таблица С.А.:
1. Команда Бензема
2. Команда Роналду
3. Аль -что-то там
4. Команда Малкома
5. Команда Мане
.....