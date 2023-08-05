Малком дебютирует за «Аль-Хиляль» в матче против команды Бензема

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вчера, 20:36

Новичок «Аль-Хиляля» сегодня впервые сыграет за новую команду.

Нападающий выйдет на поле в игре 1/4 финала плей-офф Кубка арабских чемпионов с «Аль-Иттихадом». Встреча состоится сегодня, 5 августа. Начало — в 21:00 по московскому времени.

За «Аль-Иттихад» выступает экс-форвард «Реала» .