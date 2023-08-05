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Малком дебютирует за «Аль-Хиляль» в матче против команды Бензема

вчера, 20:36

Новичок «Аль-Хиляля» Малком сегодня впервые сыграет за новую команду.

Нападающий выйдет на поле в игре 1/4 финала плей-офф Кубка арабских чемпионов с «Аль-Иттихадом». Встреча состоится сегодня, 5 августа. Начало — в 21:00 по московскому времени.

За «Аль-Иттихад» выступает экс-форвард «Реала» Карим Бензема.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:10
Так и хочется сказать ; - "Ба знакомые всё лица!" - только уже в Саудовской Аравии...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:07
Предположу, что в первой игре он выйдет на замену...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:05
Здравствуйте. За флуд для очков для ставок в конкурсе прогнозов.

Помимо жёлтой карточке или бана на час могут быть отняты очки для ставок в таких случаях.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:55
За что оштрафовали?
Обидно, клянусь! Обидно, ну! Ничего не сделал, да, а 50 баллов сняли!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:43
Скоро на соккере:
Турнирная таблица С.А.:
1. Команда Бензема
2. Команда Роналду
3. Аль -что-то там
4. Команда Малкома
5. Команда Мане
.....
6w52fb3yu438
6w52fb3yu438
вчера в 20:42
Надо посмотреть есть ли трансляция
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:41
Должен забить гол
dv7c7rd42t6a
dv7c7rd42t6a
вчера в 20:37
Думаю Бензема его обыграет
Гость
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