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Малком может дебютировать за «Аль-Хиляль» в матче против команды Бензема

сегодня, 18:53

Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш высказался о возможном участии нападающего Малкома в матче 1/4 финала плей-офф Кубка арабских чемпионов с «Аль-Иттихадом». Игра пройдёт 6 августа.

На данный момент мы не можем подтвердить участие Малкома. Если он всё-таки сыграет, то станет отличным дополнением к команде. Если он не сможет принять участие, тогда у нас не так много вариантов изменения игры, и нам придётся действовать в том же стиле, который у нас был в начале турнира.

За «Аль-Иттихад» выступает экс-форвард «Реала» Карим Бензема.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 21:19
Ну это Малком будет играть с топами, великое противостояние.
3h32uxeacpbg
3h32uxeacpbg
сегодня в 20:14
Пора бы уже на Матч-ТВ эти матчи показывать
lotsman
lotsman
сегодня в 19:16
Интересно, каким у него получится дебют в Аль-Хиляль. Удачи ему.
drug01
drug01
сегодня в 19:00
С нетерпением ждём его первое участие, смотрим результат!
4u8uaqkqekwu
4u8uaqkqekwu
сегодня в 18:55
Сразу хотят кинуть его в мясорубку
Гость
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