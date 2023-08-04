Малком может дебютировать за «Аль-Хиляль» в матче против команды Бензема

Главный тренер «Аль-Хиляля» высказался о возможном участии нападающего в матче 1/4 финала плей-офф Кубка арабских чемпионов с «Аль-Иттихадом». Игра пройдёт 6 августа.

На данный момент мы не можем подтвердить участие Малкома. Если он всё-таки сыграет, то станет отличным дополнением к команде. Если он не сможет принять участие, тогда у нас не так много вариантов изменения игры, и нам придётся действовать в том же стиле, который у нас был в начале турнира.