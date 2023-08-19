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«Фиорентина» намерена расстаться с Кокориным

вчера, 11:17

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть клуб. Несмотря на то что россиянин хорошо провёл предсезонные сборы и был внесён в заявку, «фиалки» по-прежнему планируют с ним расстаться.

Заявочное окно в Италии закрывается 2 сентября.

Ранее сообщалось, что Кокорин произвёл хорошее впечатление на главного тренера «Фиорентины» Винченцо Итальяно.

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Все комментарии
Dinamo
Dinamo
вчера в 12:13
Неожиданно! И это после феерии Кокорина в товарняках? Вот так в Европе ценят своих легенд: сначала на руках носят, а потом выбрасывают, как мусор!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:06
«Фиорентина» намерена расстаться с Кокориным !??) Тут самое главное в конце предложения поставить правильно знаки припенания , такой ответ и получите !))
ДСА
ДСА
вчера в 11:59
За хорошие деньги можно и продать.
galem72
galem72
вчера в 11:48
"...кокорин произвёл хорошее впечатление на главного тренера Фиорентины..."

Об этом сообщила очередная убогая букмекерская утиная шаражка, ссылаясь на какие-то неизвестные "итальянские источники".
drug01
drug01
вчера в 11:47
Плохое известие, кому верить???
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:44
lotsman
lotsman
вчера в 11:39, ред.
Видимо не всё решает главный тренер. И впечатление, которое он произвёл на Винченцо Итальяно, недостаточно для его закрепления в составе команды. Саша заявлен на первый матч Фиорентины, который она проводит с Дженоа, и ему надо очень постараться и забить, в этой игре. Возможно мнение руководства команды изменится.
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:36
Сашкиным голам уже кто то завидует))
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:25
До 2 числа ещё уйма времени - Сашок, что ни будь придумает - если захочет.)))
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