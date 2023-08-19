«Фиорентина» намерена расстаться с Кокориным

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вчера, 11:17

Нападающий «Фиорентины» может покинуть клуб. Несмотря на то что россиянин хорошо провёл предсезонные сборы и был внесён в заявку, «фиалки» по-прежнему планируют с ним расстаться.

Заявочное окно в Италии закрывается 2 сентября.

Ранее сообщалось, что Кокорин произвёл хорошее впечатление на главного тренера «Фиорентины» Винченцо Итальяно.