Кокорин впечатлил тренера «Фиорентины». Экс-игроки РПЛ предельно мотивированы перед стартом сезона в Европе

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вчера, 22:31

Борьба за стартовый состав, поиск себя и борьба за переезд.

География российских игроков в европейских клубах меняется – на Кокорина, возможно, даже в составе «Фиорентины» получится посмотреть, Миранчук вернулся в «Аталанту» и будет пробиваться в старт. Рассказываем, с каким настроем начинают европейский сезон футболисты, которые близки нам по РПЛ .

Миранчук и Кокорин поборются за благосклонность Гасперини и Итальяно

У Алексея с Александром почти невозможно найти точек соприкосновения – разве что оба находятся в составе итальянских клубов. И у экс-полузащитника с игровой практикой за «Аталанту» дела чуть попроще. Джан-Пьеро Гасперини за два сезона хавбека в Бергамо так и не увидел в нем игрока старта – россиянин выходил на замену и так приносил пользу.

Но прогресс казался слишком медленным – поэтому Алексей отправился в «Торино» на правах аренды и вернул уверенность в своих силах. Очевидно, все хотели, чтобы туринцы полузащитника выкупили – ему уже 27 лет, футболист уже не молодой и перспективный. Интересно, как поможет Алексею время в «Торино» — возможно, из-за идейной схожести клубов он все-таки нашел ключик.

В отношении Кокорина скептицизма гораздо больше – непонятно, как Александр за это время не остался без команды, а «фиалки» не пошли на расторжение контракта. Сезон на Кипре был отличным, теперь надо доказывать свою состоятельность перед Винченцо Итальяно. И на удивление, ходят слухи, что во время предсезонки форвард впечатлил наставника своей формой – он даже может попасть в заявку на 1-й тур Серии А. Ждем сенсационное возвращение?

Шомуродову закрыта дорога в «Рому»

И все-таки Элдору не нашлось места в основе «Ромы». У Моуриньо на острие и так есть выбор между Пауло Дибалой, Тэмми Абрахамом и Андреа Белотти. В конкуренции с тремя страйкерами экс-форвард «Ростова» оказался аутсайдером.

В прошлом сезоне римляне отпустили Шомуродова получать игровую практику в «Специю» — получилось не очень (1 гол и 1 голевая в 15 матчах, еще 1 ассист в стыках за сохранение места в Серии А).

На этот раз 28-летний форвард арендован «Кальяри». «Красно-синие» только вернулись в Серию А, здесь Элдор без труда выиграет конкуренцию. К слову, нужно, чтобы коллектив остался в элитном дивизионе и захотел выкупить футболиста – и чтобы они смогли себе это позволить. Жозе узбекистанского нападающего вряд ли ждет обратно.

Головин – вопрос позиционирования «Монако»

Александр – единственный россиянин, который остается стабильным игроком основной обоймы в европейской команде. Шестой сезон в «Монако», хавбек вместе со всем составом нес бремя аутсайдера и поднимался в зону ЛЧ , выигрывал медали Лиги 1 и снова терял место в тройке.

И все интереснее вопрос, как оценивает Головин свое положение во французском коллективе. С одной стороны, «Монако» — сильный коллектив с историей и амбициями, доступом к еврокубкам. С другой, от былого величия мало что осталось – причем и Лига 1 уже не тянет на топ-5 европейских чемпионатов.

Оставаться ли в команде, где все хорошо, стремиться ли к статусу одного из лучших в чемпионате Франции или ждать предложения от более сильного клуба – вопрос, который мучает не первый год. И еще один: статус игрока основы «Монако» — потолок для 27-летнего россиянина или контрольная точка, после которой стоит ждать шаг вперед?

Оздоев отправился на футбольную пенсию

Магомед точно не пожалел о решении променять потенциально щедрое предложение от российского клуба на переезд в чемпионат Турции. Возрастной полузащитник успел поработать под руководством Андреа Пирло, многое решал в «Фатих Карагюмрюк» — и финишировал на 7-м месте в Турции.

Но итальянский менеджер покинул пост главного тренера коллектива – и следом Оздоев сменил клубную прописку. Теперь будет защищать цвета греческого ПАОКа – по инсайдам, турки получили компенсацию в размере 1 миллиона евро, а у россиянина были варианты со «Спартаком» и «Динамо».

Азмун третий сезон стучится в стартовый состав «Байера»

Тяжело приходится иранцу из «Зенита» в Германии – 9 матчей с 1 голом в дебютном сезоне Бундеслиги, 23 матча во втором. Прогресс все-таки есть – Сердар стал получать больше игровой практики забил уже 4 мяча вместо одного, причем в феврале-апреле 2023 года вообще смотрелся неплохо.

Есть вероятность, что на третий год Азмун наконец станет важным игроком для «фармацевтов» — но иранец на перепутье. С одной стороны, можно остаться в Германии и продолжить пробиваться в основу – определенные успехи есть. С другой – появился вариант с возвращением в «Зенит». Слухи об интересе петербуржцев ходят с начала августа. И они все предметнее – сообщается, что «сине-бело-голубые» готовы заплатить за форварда 5 млн евро, а у самого нападающего будет контракт с зарплатой в 3 млн за сезон.

Представительство расширяется

До закрытия трансферного окна еще есть время – и есть трансферы, которые близятся к завершению. Худо-бедно, приближается к успешному закрытию сделка между «Динамо» и «Реалом Сосьедад» — Арсен Захарян в ближайшие дни подпишет контракт.

До завершения перехода Бахтиёра Зайнутдинова из ЦСКА в «Бешикташ» остается официальное объявление – в футболке турецкого клуба полузащитник уже сфотографировался.

Эдуард Сперцян нацелен на переход в «Аякс» и остается трансферной целью амстердамцев. Проблема в том, что переговоры не сдвинулись с мертвой точки – еще в начале августа наблюдательный совет голландского коллектива выступил против трансфера, поскольку посчитал аморальным ведение дел с клубами из России.

Также смотрим, как сложится карьера во французском «Гавре» у Далера Кузяева. В отличие от тех же Головина и Миранчука приключение экс-игрока «Зенита» в Европе только начинается.