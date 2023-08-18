Российский полузащитник «Црвены Звезды» перешёл в «Целе»

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вчера, 16:50

Полузащитник «Црвены Звезды» перешёл на правах аренды в словенский клуб «Целе». Соглашение рассчитано на сезон. Российский игрок пропустил большую часть предсезонной подготовки из-за травмы, в связи с чем главный тренер «Црвены Звезды» Барак Бахар не рассчитывает на него.

В текущем сезоне Пруцев не играл. 20-летний россиянин присоединился к «Црвене Звезде» летом 2022 года. За это время он сыграл 11 матчей и отметился результативной передачей. Контракт хавбека с сербским клубом действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Пруцев получил сербское гражданство.