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Российский полузащитник «Црвены Звезды» перешёл в «Целе»

вчера, 16:50

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев перешёл на правах аренды в словенский клуб «Целе». Соглашение рассчитано на сезон. Российский игрок пропустил большую часть предсезонной подготовки из-за травмы, в связи с чем главный тренер «Црвены Звезды» Барак Бахар не рассчитывает на него.

В текущем сезоне Пруцев не играл. 20-летний россиянин присоединился к «Црвене Звезде» летом 2022 года. За это время он сыграл 11 матчей и отметился результативной передачей. Контракт хавбека с сербским клубом действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Пруцев получил сербское гражданство.

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Все комментарии
agentSmith.
agentSmith. ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
вчера в 19:53
https://m.soccer.ru/news/1351956/prucev-egor-crvena-zvezda?from=soccer_news&from_nid=1358795
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ agentSmith. (раскрыть)
вчера в 19:48
У него нет сербского гражданства.
3vtbcbk5ubs9
3vtbcbk5ubs9
вчера в 19:42
Если сразу не заиграл, то теперь есть время набрать форму и не остаться на вторых ролях
5b5rgaygfktm
5b5rgaygfktm
вчера в 17:44
Какой Целе-устремлённый полузащитник!
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 17:41
Ну если гражданство Сербии получил, значит полузащитник уже не российский..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:38
А зачем ему гражданство,хотел за сборную Сербии играть!?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Свeтозар (раскрыть)
вчера в 16:59
Здравствуйте. Не было заполненной информации для призёров на момент отправки призов, поэтому без приза.
Гость
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