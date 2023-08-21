Испанский «Реал Сосьедад» включил в контракт хавбека Арсена Захаряна сумму отступных в размере 75 млн евро.
Таким образом, она выросла в несколько раз по сравнению с той, что была прописана в договоре игрока с «Динамо».
Захарян официально стал футболистом «Сосьедада» в субботу. Футболист заключил контракт до 2029 года.
Вот тогда даже амбарные мыши будут ежемесячно сдавать отчет о проделанной работе, причем с положительным балансом в сторону главного кладовщика!
Вот тогда даже амбарные мыши будут ежемесячно сдавать отчет о проделанной работе, причем с положительным балансом в сторону главного кладовщика!