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«Реал Сосьедад» оценил стоимость выкупа Захаряна в 75 млн евро

вчера, 12:07

Испанский «Реал Сосьедад» включил в контракт хавбека Арсена Захаряна сумму отступных в размере 75 млн евро.

Таким образом, она выросла в несколько раз по сравнению с той, что была прописана в договоре игрока с «Динамо».

Захарян официально стал футболистом «Сосьедада» в субботу. Футболист заключил контракт до 2029 года.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:07
Но, если он себя не проявит, то продать его могут и за пять.
cska1948
cska1948
вчера в 19:43
Сумма отступных в размере 75 млн евро говорит о том, что Захарян на шесть лет прикован чугунными цепями к Сосьедаду.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:56
Вот я всегда говорил, что любой торговый отдел, в любой организации, должен возглавлять Мойша!
Вот тогда даже амбарные мыши будут ежемесячно сдавать отчет о проделанной работе, причем с положительным балансом в сторону главного кладовщика!
vova505
vova505
вчера в 17:52
Обалдеть! Вот это стоимость!!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 16:51
Ну было бы по-европейски :25\5,утешило бы???
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:50
Начало конца игрока,если не сможет себя проявить в "Реале Сось"...
2t77h6adxmb3
2t77h6adxmb3
вчера в 15:27
Высоко оценили Арсена, дай бог ему удачи
амурец
амурец
вчера в 13:47
Ну теперь погоядим, удачи Захаряну
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:30
Кажется запятую между цифрами пропустили...
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 13:24
Это хорошо. Значит рассчитывают на дальнейший прогресс.
Храневец
Храневец
вчера в 12:40
Динамо получило 12 млн из них 2 агенту Бизнес по русски !!!!!!
sova147
sova147
вчера в 12:39
Это хорошая цена, удачи в игре!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:28
Теперь осталось показать себя в чемпионате.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:13
Это еще мало, учитывая какие отступные прописывают в Испании
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