«Реал Сосьедад» оценил стоимость выкупа Захаряна в 75 млн евро

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вчера, 12:07

Испанский «Реал Сосьедад» включил в контракт хавбека сумму отступных в размере 75 млн евро.

Таким образом, она выросла в несколько раз по сравнению с той, что была прописана в договоре игрока с «Динамо».

Захарян официально стал футболистом «Сосьедада» в субботу. Футболист заключил контракт до 2029 года.