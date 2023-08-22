Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Произошла вторая отставка в РПЛ

вчера, 11:20

45-летний специалист Иржи Ярошик покинул «Оренбург». Клуб заявил, что чех покинул команду по семейным обстоятельствам, контракт был расторгнут по согласию сторон.

Новым главным тренером «Оренбурга» назначен Давид Деограсия. 50-летний испанец возглавлял молодёжную команду.

Ранее появились слухи, что Ярошик уволен из «Оренбурга».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноКарлос Тевес возглавил «Индепендьенте»
Вчера, 19:27
ОфициальноСергей Павлов — новый главный тренер «Волгаря»
Вчера, 18:08
В семье Ярошика трагедия. Ушёл из «Оренбурга», но последнее место в РПЛ – не главная причина
Вчера, 12:35Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии3
ОфициальноАнри возглавил молодёжную сборную Франции
21 августа
Федун выступил против отставки Абаскаля
21 августа
ОфициальноСпаллетти возглавил сборную Италии
18 августа
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:41, ред.
Сколько комментариев, и все не по делу. Даже те, кто в числе лучших. Иржи покинул команду по семейным обстоятельствам в связи с тяжёлой травмой ребёнка. Любой отец поступил бы также на его месте. Ан нет, пользователи, не зная сути дела, изгаляются по поводу его проф. непригодности. МолодцЫ, что ещё сказать.
Шуnя771
Шуnя771 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:51
Галактионова?
Нет, он будет тренировать.
Паровозики молодцы, с Краснодаром на волевых, пусть и сумбурно, но выстояли.
Критика всегда будет, но все забыли, что Краснодар сейчас очень грозный соперник, для всех и лидер как по очкам, так и по игре.
Локо ещё даст прикурить ...
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:47
После первых его экспериментов, мну давно поставил его на Зеро))
TheBoLt
TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:45
я бы поставил на стража Галактики
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:23
А что мешает поставить на Абаскаля.? Он же тебе лучше знаком, да и результаты.....
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:46
Это было точно после "святых девяностых"! Эх,времечко ваше было!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Владимир Дыкин (раскрыть)
вчера в 15:36
Второй раз прочитал - сам удивился!)
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:19
Достаточно неожиданный прогноз.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:10
Как то армейцы были уже претендентами...
Какой то год припоминается - в районе 15 пеналей били...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 14:59
Постараюсь не забыть через восемь месяцев!))
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:41
Подожди восемь месяцев,потом мне всё расскажешь.Только не забудь.А аргументы в пользу других претендентов можешь сейчас поведать.Что,"Урал" с "Краснодаром",что-ли??? Ха-ха! "Динамо" со "Спартаком"? Да там сами руководители-главные вредители,особенно в первом упомянутом клубе.Как только команда начинает играть,они её сами разваливают...А вашей вообще сейчас непонятно кто руководит.Ты хоть знаешь,кто там реально "лагерфюрер"??? Арнольдыч хоть сам футбол любил,как мог,а эти...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 13:33
Мну сомневается в лыжниках!)
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:19
Поддерживаю! НЕ Абаскаленного же,ибо его неудачные "кскременты" заставили вылезти на свет божий САМОГО Арнольдыча! Вступившегося за креатуру своей мадам.
А Федот...а что Федот! Хотя я его и не жалую,видя,как играют команды ,утверждаю,что претендента на титул по-прежнему два-"Зенит" и ЦСКА. Все остальные-"бабочки-однодневки",или лидеры общественного мнения.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:14
Газовая труба засасывает в себя только гастарбайтеров.Грязная это работа-"нефтяник-газовик-трубопроводчик", и низкооплачиваемая.Поэтому родные-то граждане не идут туда!
Храневец
Храневец
вчера в 13:12
Не он первый ,не он последний !
112910415
112910415
вчера в 12:40
судьба играет человеком
Шуnя771
Шуnя771 ответ Владимир Дыкин (раскрыть)
вчера в 12:38, ред.
Евсеева нет - команда с характером, имеющиеся неудачи спишем на начало календаря.
Карпин... В Ростове прекрасно понимают, что из данного состава только Валерий Георгиевич может сделать то, что сделал в прошлом сезоне...
Игнашевич. Балтика боевита, нет...
Ставим на Федотова!
q632v2y96p7e
q632v2y96p7e
вчера в 12:36
Семейные обстоятельства это круто.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:34
Вообще непонятно, что он хотел найти для себя в Оренбурге))) И покинул страну явно по политическим мотивам.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:29
Не менее половины команд Премьер-Лиги поменяют в этом сезоне тренеров судя по старту чемпионата.
Viollator
Viollator
вчера в 12:09
Корпюк, Абаскалий
sova147
sova147 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:55
Сколько их будет скоро....?
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:49, ред.
А третий - то кто? Евсеев, Карпин, Игнашевич?.. .
Шуnя771
Шуnя771 ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 11:49
Это мы ещё посмотрим кто кого под....)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:48
Не испанец...
Сочи... Тренеровал...))
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Omanga (раскрыть)
вчера в 11:46
грубовато конечно, но по сути верно. Ярошик действительно был ни о чем, и при назначении на это как раз все и указывали. И действительно, среди российских тренеров есть ну минимум не хуже, а то и получше
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 11:45
Не знаю, а заслужил ли?
- Со Спартаком бились "на смерть" просто, в МОСКВЕ 3:2 проиграли, причем в добавленное время пропустили последний
- С ЦСКА в кубке поражение было ожидаемо, но удаление в начале матча, удаление в середине матча.. 0:6 при двух удалениях вполне нормально, когда играешь с командой из противоположной части таблицы. Ахмат или Сочи отлетели бы от армейцев с аналогичным счетом при двух удалениях.
- Ничья с новичком РПЛ Рубином - потеряли свои очки, причем доминировали и играли первым номером весь матч.
- Поражение от Урала 0:2 дома, опять удаление в начале матча. С учетом удаления и с учетом того, что Урал на ходу, Урал - один из лидеров, результат закономерен. Но если бы не удаление, на ничью можно было бы претендовать. Потеряли одно очко как минимум
- Обыграли Сочи в кубке, вполне закономерно и ожидаемо
- Проиграли Краснодару на классе. При практически равной статистике, владея больше мячом, поражение - дело лишь мастерства. одни забили два гола из 6 ударов в створ, другие из 6 ударов в створ не забили. Чисто на классе, никак иначе. НО! никто и не ждал здесь набора очков, давайте прямо. Ничего не получили и не потеряли
- разгром от Ахмата. Грозненский клуб в этом сезоне ничего выдающегося не продемонстрировал, а прошлогоднее 6 место при такой игре, как сейчас - не достижимо, сейчас им бы не вылететь. Но кто ожидал, что Иржи потеряет здесь свои три очка? Казалось бы, на старте чемпионата сплошные лидеры: Спартак, ЦСКА, Краснодар, Урал. не теряли же много очков, никто ведь не ожидал победы над лидерами. Но вот тебе аутсайдер, на, выигрывай как хочешь, заслужил. Но нет.

Резюмируя, лично по моему мнению, если считать, что Иржи потерял два очка с Рубином, одно с Уралом и три с Ахматом, Оренбуржцы набрали лишь одно очко из семи ожидаемых мной - середина таблицы. Да, я бы точно уволил Иржи. Вполне закономерно. Лидерам проигрывай, но с равными - бери свое. Не взял? Тогда, до свидания
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:44, ред.
Для тренера нужна своя команда , как и команде свой тренер , что бы понимали друг друга и были одно целое .
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:43
годно под**ал)
Но Абаскаль не настолько плох, чтобы выгонять его сейчас)
Сп62
Сп62 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 11:35
Мама сказала: Иржи, хватит баловаться.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 