Произошла вторая отставка в РПЛ

45-летний специалист Иржи Ярошик покинул «Оренбург». Клуб заявил, что чех покинул команду по семейным обстоятельствам, контракт был расторгнут по согласию сторон.
Новым главным тренером «Оренбурга» назначен Давид Деограсия. 50-летний испанец возглавлял молодёжную команду.
Ранее появились слухи, что Ярошик уволен из «Оренбурга».
- Со Спартаком бились "на смерть" просто, в МОСКВЕ 3:2 проиграли, причем в добавленное время пропустили последний
- С ЦСКА в кубке поражение было ожидаемо, но удаление в начале матча, удаление в середине матча.. 0:6 при двух удалениях вполне нормально, когда играешь с командой из противоположной части таблицы. Ахмат или Сочи отлетели бы от армейцев с аналогичным счетом при двух удалениях.
- Ничья с новичком РПЛ Рубином - потеряли свои очки, причем доминировали и играли первым номером весь матч.
- Поражение от Урала 0:2 дома, опять удаление в начале матча. С учетом удаления и с учетом того, что Урал на ходу, Урал - один из лидеров, результат закономерен. Но если бы не удаление, на ничью можно было бы претендовать. Потеряли одно очко как минимум
- Обыграли Сочи в кубке, вполне закономерно и ожидаемо
- Проиграли Краснодару на классе. При практически равной статистике, владея больше мячом, поражение - дело лишь мастерства. одни забили два гола из 6 ударов в створ, другие из 6 ударов в створ не забили. Чисто на классе, никак иначе. НО! никто и не ждал здесь набора очков, давайте прямо. Ничего не получили и не потеряли
- разгром от Ахмата. Грозненский клуб в этом сезоне ничего выдающегося не продемонстрировал, а прошлогоднее 6 место при такой игре, как сейчас - не достижимо, сейчас им бы не вылететь. Но кто ожидал, что Иржи потеряет здесь свои три очка? Казалось бы, на старте чемпионата сплошные лидеры: Спартак, ЦСКА, Краснодар, Урал. не теряли же много очков, никто ведь не ожидал победы над лидерами. Но вот тебе аутсайдер, на, выигрывай как хочешь, заслужил. Но нет.
Резюмируя, лично по моему мнению, если считать, что Иржи потерял два очка с Рубином, одно с Уралом и три с Ахматом, Оренбуржцы набрали лишь одно очко из семи ожидаемых мной - середина таблицы. Да, я бы точно уволил Иржи. Вполне закономерно. Лидерам проигрывай, но с равными - бери свое. Не взял? Тогда, до свидания
- Со Спартаком бились "на смерть" просто, в МОСКВЕ 3:2 проиграли, причем в добавленное время пропустили последний
- С ЦСКА в кубке поражение было ожидаемо, но удаление в начале матча, удаление в середине матча.. 0:6 при двух удалениях вполне нормально, когда играешь с командой из противоположной части таблицы. Ахмат или Сочи отлетели бы от армейцев с аналогичным счетом при двух удалениях.
- Ничья с новичком РПЛ Рубином - потеряли свои очки, причем доминировали и играли первым номером весь матч.
- Поражение от Урала 0:2 дома, опять удаление в начале матча. С учетом удаления и с учетом того, что Урал на ходу, Урал - один из лидеров, результат закономерен. Но если бы не удаление, на ничью можно было бы претендовать. Потеряли одно очко как минимум
- Обыграли Сочи в кубке, вполне закономерно и ожидаемо
- Проиграли Краснодару на классе. При практически равной статистике, владея больше мячом, поражение - дело лишь мастерства. одни забили два гола из 6 ударов в створ, другие из 6 ударов в створ не забили. Чисто на классе, никак иначе. НО! никто и не ждал здесь набора очков, давайте прямо. Ничего не получили и не потеряли
- разгром от Ахмата. Грозненский клуб в этом сезоне ничего выдающегося не продемонстрировал, а прошлогоднее 6 место при такой игре, как сейчас - не достижимо, сейчас им бы не вылететь. Но кто ожидал, что Иржи потеряет здесь свои три очка? Казалось бы, на старте чемпионата сплошные лидеры: Спартак, ЦСКА, Краснодар, Урал. не теряли же много очков, никто ведь не ожидал победы над лидерами. Но вот тебе аутсайдер, на, выигрывай как хочешь, заслужил. Но нет.
Резюмируя, лично по моему мнению, если считать, что Иржи потерял два очка с Рубином, одно с Уралом и три с Ахматом, Оренбуржцы набрали лишь одно очко из семи ожидаемых мной - середина таблицы. Да, я бы точно уволил Иржи. Вполне закономерно. Лидерам проигрывай, но с равными - бери свое. Не взял? Тогда, до свидания
Карпин... В Ростове прекрасно понимают, что из данного состава только Валерий Георгиевич может сделать то, что сделал в прошлом сезоне...
Игнашевич. Балтика боевита, нет...
Ставим на Федотова!
Карпин... В Ростове прекрасно понимают, что из данного состава только Валерий Георгиевич может сделать то, что сделал в прошлом сезоне...
Игнашевич. Балтика боевита, нет...
Ставим на Федотова!