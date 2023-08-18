В «Ахмате» заявили, что вели переговоры только с Ромащенко

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб вёл переговоры только с белорусом Мирославом Ромащенко.
Кандидатура Ромащенко привлекла знаниями, тем, что мы прежде работали вместе, и тем, что верим в него. Он опытный тренер, много лет работал в разных ведущих командах.
Задача всегда одна: показывать красивую игру и стараться выигрывать каждый матч.
Мы вели переговоры только с Мирославом Юрьевичем. Зачем комментировать слухи про тех тренеров, которые писали в интернете? Ромащенко — наш кандидат.
Также Айдамиров назвал причины увольнения российского специалиста Сергея Ташуева.
Причины расставания с Ташуевым? Только результат и игра, никаких конфликтов в команде не было. При этом мы остались в хороших отношениях, на связи. Это жизнь, это спорт. Здесь нужно доказывать каждый день: сегодня, завтра. Всё, что было ранее, уже история, мемуары и воспоминания.
Напомним, 15 августа «Ахмат» объявил об отставке Ташуева, 18 августа новым главным тренером был назначен 49-летний Ромащенко.
Пришёл бы Юран, то сказали бы, что вели переговоры только с Юраном и т.д.
Одним словом фраза была заготовлена давно, осталось только фамилию вставить.
Ромащенко, пусть будет только Ромащенко.
Пришёл бы Юран, то сказали бы, что вели переговоры только с Юраном и т.д.
Одним словом фраза была заготовлена давно, осталось только фамилию вставить.
Ромащенко, пусть будет только Ромащенко.