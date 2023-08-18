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В «Ахмате» заявили, что вели переговоры только с Ромащенко

вчера, 17:00

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб вёл переговоры только с белорусом Мирославом Ромащенко.

Кандидатура Ромащенко привлекла знаниями, тем, что мы прежде работали вместе, и тем, что верим в него. Он опытный тренер, много лет работал в разных ведущих командах.

Задача всегда одна: показывать красивую игру и стараться выигрывать каждый матч.

Мы вели переговоры только с Мирославом Юрьевичем. Зачем комментировать слухи про тех тренеров, которые писали в интернете? Ромащенко — наш кандидат.

Также Айдамиров назвал причины увольнения российского специалиста Сергея Ташуева.

Причины расставания с Ташуевым? Только результат и игра, никаких конфликтов в команде не было. При этом мы остались в хороших отношениях, на связи. Это жизнь, это спорт. Здесь нужно доказывать каждый день: сегодня, завтра. Всё, что было ранее, уже история, мемуары и воспоминания.

Напомним, 15 августа «Ахмат» объявил об отставке Ташуева, 18 августа новым главным тренером был назначен 49-летний Ромащенко.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:44
Ты не забыл,что Черчесов был главным тренером у нас.
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 18:51
Посмотрим что навоюет, но похоже будет еще хуже.
sova147
sova147
вчера в 17:35
Любому тренеру там будет не легко но команда с большими надеждами на успех!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:18
Здравствуйте. Да, ждать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:16
Добрый вечер! Аналогичный вопрос - ждать ли мне приз?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:15, ред.
Пришёл бы Черчесов, то сказали бы, что вели переговоры только с Черчесовым.
Пришёл бы Юран, то сказали бы, что вели переговоры только с Юраном и т.д.
Одним словом фраза была заготовлена давно, осталось только фамилию вставить.
Ромащенко, пусть будет только Ромащенко.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:14
Ну вот и всё ясно. Руслан Газзаев спортивный директор Ахмата и Черчесов с Ромащенко давно знакомы . И кандидатура Ромащенко стала основной.
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