В «Ахмате» заявили, что вели переговоры только с Ромащенко

Генеральный директор «Ахмата» заявил, что клуб вёл переговоры только с белорусом .

Кандидатура Ромащенко привлекла знаниями, тем, что мы прежде работали вместе, и тем, что верим в него. Он опытный тренер, много лет работал в разных ведущих командах.

Задача всегда одна: показывать красивую игру и стараться выигрывать каждый матч.

Мы вели переговоры только с Мирославом Юрьевичем. Зачем комментировать слухи про тех тренеров, которые писали в интернете? Ромащенко — наш кандидат.