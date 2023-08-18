Ромащенко возглавил «Ахмат» .

49-летний специалист Мирослав Ромащенко назначен главным тренером «Ахмата». Контракт рассчитан на три года.
Ранее сообщалось, что Ромащенко прилетел в Грозный для подписания контракта.
В текущем розыгрыше российской Премьер-Лиги «Ахмат» занимает 11-е место. 20 августа в рамках 5-го тура РПЛ грозненцы примут «Оренбург».
Очень интересный и в тоже время спорный ход со стороны руководства Ахмата . Учитывая то что кто-то из руководства клуба или сам спортивный директор Ахмата Руслан Газзаев говорил о работе в Ахмате со Станиславом Черчесовым, то наверняка в этом разговоре и всплыла кандидатура Ромащенко . Так как Ромащенко уже многие годы являлся помощником Черчесова и в работе в Тереке 2011 - 2013 , потом и в сборной России, в Легии , в Динамо и Ференцвароше . Вообщем не разлучные кореша . Так что скорее всего это назначение было сделано при помощи
и протекции Станислава Черчесова. Ну а что ожидать от его работы как главного тренера Ахмата мы узнаем уже в ближайшем будущем .
Пожелаю Мирославу только Удачи с Ахматом !
Очень интересный и в тоже время спорный ход со стороны руководства Ахмата . Учитывая то что кто-то из руководства клуба или сам спортивный директор Ахмата Руслан Газзаев говорил о работе в Ахмате со Станиславом Черчесовым, то наверняка в этом разговоре и всплыла кандидатура Ромащенко . Так как Ромащенко уже многие годы являлся помощником Черчесова и в работе в Тереке 2011 - 2013 , потом и в сборной России, в Легии , в Динамо и Ференцвароше . Вообщем не разлучные кореша . Так что скорее всего это назначение было сделано при помощи
и протекции Станислава Черчесова. Ну а что ожидать от его работы как главного тренера Ахмата мы узнаем уже в ближайшем будущем .
Пожелаю Мирославу только Удачи с Ахматом !