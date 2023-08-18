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Ромащенко возглавил «Ахмат»

вчера, 14:56

49-летний специалист Мирослав Ромащенко назначен главным тренером «Ахмата». Контракт рассчитан на три года.

Ранее сообщалось, что Ромащенко прилетел в Грозный для подписания контракта.

В текущем розыгрыше российской Премьер-Лиги «Ахмат» занимает 11-е место. 20 августа в рамках 5-го тура РПЛ грозненцы примут «Оренбург».

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:37
Кадырову сейчас не до футбола. Он занимается СВО.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:05
Посмотрим,что у Ромащенко получится в Ахмате!
Храневец
Храневец
вчера в 18:44
Ненадолго тренер в Ахмате ! Меняйте состав !
Джефри Лайкер
Джефри Лайкер
вчера в 18:39
А кто с Черчесовым шашлычки жарить будет?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:19
Ну раз Черчесова не убедили, значит надо было хоть кого-то взять.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:50
Видел его фото на фоне эмблемы Ахмата. Одеть очки и потянет на профессора).
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:42, ред.
Какая разница, кто будет возглавлять заштатный клуб, и какое место он займёт по итогам чемпионата. Трибуны пустые, футбол, показываемый командой, невзрачный. Если бы г-н Кадыров был заинтересован в успехах команды, представляющей республику, то половину состава бы поменял и более "солидного" тренера пригласил. Не сомневаюсь, что он в курсе всего, что происходит в клубе, но ему сейчас не до этого.
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 16:30
После каждого тура будут отставки...может в понедельник Семака уберут.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:20
Новость без портрэта, что свадьба без жениха!
Пожелаем удачи Ромащенко!
Не знаете, ставки на то сколько продержится Мирослав принимаются где нибудь?)
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:57, ред.
Ромащенко возглавил «Ахмат» .
Очень интересный и в тоже время спорный ход со стороны руководства Ахмата . Учитывая то что кто-то из руководства клуба или сам спортивный директор Ахмата Руслан Газзаев говорил о работе в Ахмате со Станиславом Черчесовым, то наверняка в этом разговоре и всплыла кандидатура Ромащенко . Так как Ромащенко уже многие годы являлся помощником Черчесова и в работе в Тереке 2011 - 2013 , потом и в сборной России, в Легии , в Динамо и Ференцвароше . Вообщем не разлучные кореша . Так что скорее всего это назначение было сделано при помощи
и протекции Станислава Черчесова. Ну а что ожидать от его работы как главного тренера Ахмата мы узнаем уже в ближайшем будущем .
Пожелаю Мирославу только Удачи с Ахматом !
протон
протон
вчера в 15:50
До декабря не доработает.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:50
Сунул голову в петлю...
Все равно, удачи ему!!!
valt134
valt134
вчера в 15:28
Что называется «первый блин комом» или «грудью на амбразуру «. Туров 7-10 побудет главным.
sova147
sova147
вчера в 15:26
Очередной тренер чтобы был последний....
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 15:26
Уважаемая администрация!.... а мне за 4 место приз полагается?
drug01
drug01
вчера в 15:25
Хочется пожелать только успеха!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:23, ред.
Ну остаётся только поздравить,наверное,вы это заслужили! А что заслужили-узнаем потом.
shlomo
shlomo
вчера в 15:19
Удачи пожелаю, но думаю что это не тренер для амбициозного Ахмата.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:11
Это первая серьёзная тренерская работа Мирослава говорить , что либо рано - надо смотреть как пойдут у него дела.
Capral
Capral
вчера в 14:58
Как игрока конечно помню, как тренера не знаю. Но полюбому- Удачи ему в Ахмате!
Гость
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