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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Федун выступил против отставки Абаскаля

вчера, 18:59

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун заявил, что не видит причин для отставки главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Вижу ли я причины для отставки Гильермо Абаскаля? Не вижу! Слушайте, он молодой и амбициозный тренер, ему надо помогать. С тренером надо общаться, надо работать, подсказывать ему.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:38
Дайте физруку поработать.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 14:22
Лёня в теме. Абаскаль - надежда спартака. Скоро начнут рассказывать о "багаже" рыжего физрука
морозз
морозз
сегодня в 12:23
Посмотрите на Семака, физрук среднего уровня! Но при наличии Миллера и бешеного бабла спокойно шагает нога в ногу с Зенитом! Тренер должен работать в команде минимум два года и это не обсуждается! Не может тренер дать сиюминутный результат, но в России есть такая забавная игра…чехарда тренеров!
ABir
ABir
сегодня в 01:24
Результаты ближайших матчей Спартака в чемпионате и Кубке станут определяющими в судьбе команды Абаскаля. В этих же матчах ведущие игроки Спартака покажут своей игрой отношение к тренерскому штабу Абаскаля.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:47, ред.
Несомненно оставить....
Очень сильный тренер....
Не только Федун...любой тренер из остальных 15-ти команд скажет....
Прочь руки от Гильермо...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 20:25
Их уже два...Так что они с Федотовым-мастера тренерского цеха в квадрате.Поэтому в таблице стоят рядом,обособленно по очкам,от всяких там...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:23
Вот и "автор" появился,главный выгодоприобретатель! А где его верная подруга,когда к теме подключится???
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:21
Одно поражение - не показатель тренерского мастерства.
Валерыч
Валерыч ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:57
Ошибаются все тренеры. Но кто-то делает работу над ошибками,
а кто-то повторяет их снова и снова.
Ну, хорошо, дадим Абаскалю ещё один шанс.)
Но если...
Сп62
Сп62 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 19:46
А что, пожилые не ошибаются? Спроси у Бекеича.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:20
А что случилось чтоб его увольнять,проиграли чемпиону России?
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:15
Ну, раз он молодой, то пусть с молодёжкой и работает
в Спартаке-2, там ему и место.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:01
Не хотелось бы - но похоже, что то назревает - негативное.
Гость
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