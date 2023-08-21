Федун выступил против отставки Абаскаля

Бывший президент «Спартака» заявил, что не видит причин для отставки главного тренера «красно-белых» .

Вижу ли я причины для отставки Гильермо Абаскаля? Не вижу! Слушайте, он молодой и амбициозный тренер, ему надо помогать. С тренером надо общаться, надо работать, подсказывать ему.