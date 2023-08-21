Федун выступил против отставки Абаскаля

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун заявил, что не видит причин для отставки главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.
Вижу ли я причины для отставки Гильермо Абаскаля? Не вижу! Слушайте, он молодой и амбициозный тренер, ему надо помогать. С тренером надо общаться, надо работать, подсказывать ему.
Очень сильный тренер....
Не только Федун...любой тренер из остальных 15-ти команд скажет....
Прочь руки от Гильермо...
Очень сильный тренер....
Не только Федун...любой тренер из остальных 15-ти команд скажет....
Прочь руки от Гильермо...
а кто-то повторяет их снова и снова.
Ну, хорошо, дадим Абаскалю ещё один шанс.)
Но если...
а кто-то повторяет их снова и снова.
Ну, хорошо, дадим Абаскалю ещё один шанс.)
Но если...
в Спартаке-2, там ему и место.
в Спартаке-2, там ему и место.