В семье Ярошика произошла трагедия

Одной из причин, по которой чешский специалист Иржи Ярошик покинул «Оренбург», является семейная трагедия. 11-месячная дочь Ярошика Николь упала в межлестничный пролёт. У девочки диагностировали перелом теменной кости головы, она попала в реанимацию. На данный момент угрозы её жизни нет, и она переведена в общую палату. Тем не менее, вся семья скоро уедет в Чехию и продолжит лечение там.
Напомним, сегодня Ярошик был отправлен в отставку. Под его руководством команда одержала одну победу в семи матчах и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Также сообщается, что чешский специалист не сумел создать хорошую атмосферу в команде.
жас какой, слов нет! Здоровья конечно же и чтобы это прошло все с наименьшими последствиями для девочки!
жас какой, слов нет! Здоровья конечно же и чтобы это прошло все с наименьшими последствиями для девочки!
Ну а во вторых... все не просто плохо, а .... (трудно подобрать цензурное слово)... Хоть у Деограсии и прописан солидный профайл в представлении, но я даже его страницы на Transfermarkt не нашел. Скорее всего он никогда не работал главным тренером взрослой команды. Очень спорное назначение. Возможно, временное, т.к. нового тренера со стороны не нашли, а человека с нужной лицензией кроме Деограсии в клубе нет.
Ну а во вторых... все не просто плохо, а .... (трудно подобрать цензурное слово)... Хоть у Деограсии и прописан солидный профайл в представлении, но я даже его страницы на Transfermarkt не нашел. Скорее всего он никогда не работал главным тренером взрослой команды. Очень спорное назначение. Возможно, временное, т.к. нового тренера со стороны не нашли, а человека с нужной лицензией кроме Деограсии в клубе нет.