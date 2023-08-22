В семье Ярошика произошла трагедия

1692695330

вчера, 12:08

Одной из причин, по которой чешский специалист покинул «Оренбург», является семейная трагедия. 11-месячная дочь Ярошика Николь упала в межлестничный пролёт. У девочки диагностировали перелом теменной кости головы, она попала в реанимацию. На данный момент угрозы её жизни нет, и она переведена в общую палату. Тем не менее, вся семья скоро уедет в Чехию и продолжит лечение там.