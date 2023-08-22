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В семье Ярошика произошла трагедия

вчера, 12:08

Одной из причин, по которой чешский специалист Иржи Ярошик покинул «Оренбург», является семейная трагедия. 11-месячная дочь Ярошика Николь упала в межлестничный пролёт. У девочки диагностировали перелом теменной кости головы, она попала в реанимацию. На данный момент угрозы её жизни нет, и она переведена в общую палату. Тем не менее, вся семья скоро уедет в Чехию и продолжит лечение там.

Напомним, сегодня Ярошик был отправлен в отставку. Под его руководством команда одержала одну победу в семи матчах и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Также сообщается, что чешский специалист не сумел создать хорошую атмосферу в команде.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 16:08
Даже читать страшно. Не дай бог никому. Надеемся, что обойдётся и девочка поправится.
memphis
memphis
вчера в 15:49
Здоровья девочке! Иржи, Самара с тобой!
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 14:28
Два удара в один день по Ярошику,здоровья ребёнку.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:48
Дай, Бог, ей здоровья
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:27
Выздоравливай девочка!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:41
"Упала в межлестничный пролёт" - как же так??У
жас какой, слов нет! Здоровья конечно же и чтобы это прошло все с наименьшими последствиями для девочки!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:30
Девчушке здоровья!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:29
Николь выздоравливай!
shlomo
shlomo
вчера в 12:18
Ну во первых здоровья его дочке....и дай Бог без последствий для нее.

Ну а во вторых... все не просто плохо, а .... (трудно подобрать цензурное слово)... Хоть у Деограсии и прописан солидный профайл в представлении, но я даже его страницы на Transfermarkt не нашел. Скорее всего он никогда не работал главным тренером взрослой команды. Очень спорное назначение. Возможно, временное, т.к. нового тренера со стороны не нашли, а человека с нужной лицензией кроме Деограсии в клубе нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:15
Беда одна не ходит. Из клуба уволили и ребёнок пострадал...
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