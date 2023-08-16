Шунин в третий раз стал отцом, Ибрагимович поймал щуку. Как провели выходные известные футболисты

Собрали для вас лучшее из соцсетей.
Голкипер «Динамо» Антон Шунин в третий раз стал отцом. Игрок «Зенита» Клаудиньо решил позагорать в Санкт-Петербурге.
Стиляга дня. Джеймс Мэддисон из «Тоттенхэма».
Хавбек «Милана» Кристиан Пулишич сыграл в шахматы с Магнусом Карлсеном.
Легенда «Реала» Луиш Фигу занялся серфингом. Португальцу 50, а в какой он форме!
Марко Арнаутович, который близок к возвращению в «Интер», похвастался своими татуировками.
Лео Месси продолжает наслаждаться жизнью в Майами.
Легендарный Златан Ибрагимович сходил на рыбалку.
Марио Балотелли свозил свою девушку в Венецию.
Форвард «Реала» Винисиус приобрел себе дорогое украшение.
У форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса родился сын.
Хорошей недели, друзья! Почаще отдыхайте на природе, ведь лето еще не закончилось! Берите пример с Константина Тюкавина.