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Шунин в третий раз стал отцом, Ибрагимович поймал щуку. Как провели выходные известные футболисты

сегодня, 08:36
Златан
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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 17:12
Златан позволил этой щуке запрыгнуть ему с руки
металлург
металлург
сегодня в 10:54
Постановочная фотография Пушилича и Карлсена. Шунина поздравляю!
gjqme3dwnc8r
gjqme3dwnc8r
сегодня в 10:45
Шунин значит папа - герои!! Похвально!!!!
volga.kot
volga.kot
сегодня в 10:44
Хорошо отдыхают когда есть на что!!!)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:54
Добрый день! Это канал Discovery и ваш ведущий Златан Ибрагимович. Сегодня мы ловим щуку! А завтра мы отправимся в лес за опятами!))
shlomo
shlomo
сегодня в 09:41
Спасибо за такую подборку. Фиго красавец для своего возраста.....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:37
Фигу хорош в таком возрасте!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:20
Сплошная идиллия - аж слеза наворачивается...)))
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