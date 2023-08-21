Вратарь «Динамо» Шунин назвал сына в честь Льва Яшина

1692622684

вчера, 15:58

У вратаря «Динамо» недавно родился сын. Голкипер назвал ребенка в честь Льва Яшина, легенды динамовского клуба.

«Начну с того, что нам с женой очень нравится имя Лев. Лев Антонович звучит красиво, сильно. Всё-таки это мальчик, много нежности ни к чему. Конечно, я назвал сына и в честь Льва Яшина. Я играю за „Динамо“ всю жизнь, для меня это имя много значит. Есть и третий момент – сын родился под знаком зодиака Лев. Всё сошлось», – сказал Шунин.