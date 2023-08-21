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Вратарь «Динамо» Шунин назвал сына в честь Льва Яшина

вчера, 15:58

У вратаря «Динамо» Антона Шунина недавно родился сын. Голкипер назвал ребенка в честь Льва Яшина, легенды динамовского клуба.

«Начну с того, что нам с женой очень нравится имя Лев. Лев Антонович звучит красиво, сильно. Всё-таки это мальчик, много нежности ни к чему. Конечно, я назвал сына и в честь Льва Яшина. Я играю за „Динамо“ всю жизнь, для меня это имя много значит. Есть и третий момент – сын родился под знаком зодиака Лев. Всё сошлось», – сказал Шунин.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 19:55
Сам вратарь, сына назвал в честь великого вратаря, теперь просто обязан вырастить из сына вратаря. Иначе нельзя.)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:33
Хорошее имя,желание родителей,все нормально.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:30
Шунин: "Назвал сына в честь Льва Яшина"
Кокорин : "И как назвали?"
Vladimir808
Vladimir808 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 17:19
В чём заключается показуха?)
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 17:17
Отца с рождением сына- Льва!!!
Маме и Льву- здоровья!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:00
Всем здоровья!
Одним Львом стало больше))
drug01
drug01
вчера в 16:48
Прекрасно значит Лев будет звучать ещё долго!
Futurista
Futurista
вчера в 16:40
Лев нормально звучит...Лев Антонович не очень)...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:20
Это просто показуха
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:18
Ну и хорошо;с рождением сына! Теперь понятно.что Забалуев просто не ошибся,а хотел сделать приятное вратарю соперника , в честь рождения сына,и сравнять счёт в матче. А на табло не посмотрел,что счёт и так уже 1-1.Так мы проиграли.
А Федотов ,с заменами на 89-й минуте,ни в чём не виноват...
shlomo
shlomo
вчера в 16:13
Это сильно!, в честь своего величайшего кумира. Все-таки Антон пример профессионализма и преданности, чести, как же мало в нашем мире осталось подобного..... значимая часть истории Динамо, надеюсь он поднимет трофей над головой.
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:05
Замечательно! Чтим традиции советского Футбола..
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