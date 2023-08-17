Саудовские клубы просятся в Лигу чемпионов. Сложный год для футбола

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сегодня, 10:59

Суммируем несчастья большой игры в 2023-м.

Саудовцы выбивают места в ЛЧ

Расскажут про клубы из Казахстана и Израиля в Лиге чемпионов. Но такие страны долго шли к праву стать частью зоны УЕФА . Саудовская Аравия не играет в отборе Евро-2024. Хотя Чеферин легко может допустить саудовские команды в Лигу чемпионов с 2025-го. Тогда шейхи купят права на показ еврокубков за пару миллиардов евро, хотя недавно просто воровали картинку у катарцев. Причем добавляли в трансляции чужого канала ролики, где называли хозяев ЧМ -2022 «террористами». Классные люди рвутся в Лигу чемпионов. Грандам придется летать 3-4 тысячи километров ради матча с саудовцами в Лиге чемпионов…

Катарский ЧМ загнал футболистов

Футбольных чиновников интересуют только деньги. В результате на старте сезона сложные травмы у Куртуа, Тимбера, Эмболо, Де Брюйне, Эдера и еще парочки футболистов. Что объединяет людей из списка? Все они участники зимнего ЧМ -2022. Даже в РПЛ скомканный календарь при невысоких нагрузках сказался на здоровье игроков. Не удивимся, если осенью будет больше сложных травм. Играют живые люди, а их загоняли на зимнем чемпионате мира, в котором не было смысла. Турнир можно было провести где угодно летом, желающих всегда полно.

Европу покинули Месси и Роналду

Неизбежный процесс, но неприятный, ведь догорела эпоха. У «Барселоны» нет денег на контракт с Лионелем. А репутация Роналду оказалась подмоченной настолько, что не нашлось европейского гранда из плей-офф Лиги чемпионов, который согласился бы приютить португальца. В результате один в песках пустыни, а другой на пляже во Флориде. Оба играют хорошо. Месси вывел «Интер Майами» в финал кубка с клубами из МЛС и чемпионата Мексики. Роналду выиграл финал Кубка арабских чемпионов, где по названию понятно, кто в нем участвовал. Криштиану старенький игрок, но Месси мог два сезона провести в Европе. Не получилось…

Саудовцы скупают звёзд пачками

Бензема, Неймар, Мане, Марез, Кулибали, Менди… Список можно продолжать, напомнив, что даже РПЛ потеряла главную звезду Малкома. Бразилец моложе, чем Промес, мог радовать дольше. Милинкович-Савич вместо Лиги чемпионов играет в выставочном турнире и национальной лиге, где костоломов пока больше, чем качественных футболистов. Джеррард и Хендерсон, Фабиньо и Фирмино теперь в чемпионате, который не сможет конкурировать с ведущими, если не наберут целые составы из звезд европейских клубов.

В США просят привезти им игры ЛЧ

Президент УЕФА Чеферин не скрывает, что переговоры активно ведутся. Успех Месси в Майами поднял интерес к футболу в США . Покупательская способность американцев впечатляет жадных футбольных чиновников. За океаном могут платить сотни долларов за ценные билеты. На Эль Класико на сборах был аншлаг, спарринги других грандов из Европы тоже активно смотрят. Чеферин видит миллионы евро, которые осталось лишь собрать. Могут вывезти в США финал Лиги чемпионов. Европейские фанаты, которые всю жизнь готовились поехать на финал любимого клуба, лишатся такой возможности, чтобы порадовался глорихантер из Нью-Йорка.

Трансферный рынок похож на аферу

Никакого контроля цен. Почему трансфер 21-летнего эквадорца Кайседо стоит 133 млн евро? Эксперты оценивают контракт в 75 млн евро. В «Брайтон» два года назад хавбек перешел за 28 млн евро. Откуда сумма, которую заплатил «Челси»? Футбольные трансферы напоминают схемы по отмыванию денег. И многие чемпионы уже доигрались. Грустно наблюдать, как «Барселона» не может зарегистрировать новичков. Или как растет отрыв АПЛ от всех остальных по расходам. Саудовские цены тоже с потолка, европейские клубы поправляют свой баланс, как сделал «Челси». Но прибыль маленькая, а расходы Боэли в районе миллиарда евро.

Гранды давно скатились к махинациям

Правила УЕФА не выполняют. Но вместо инициирования реформ клубы бросились нарушать закон. Чемпионский «Наполи» обвиняли в том, в чем обвиняли «Ювентус». Но Аньелли и Недвед действовали наглее, их наказали за другие махинации. Ведут расследование 115 схем «Манчестер Сити». В клуб закачивали деньги шейха через фиктивных спонсоров? Нельзя столько тратить, полагаясь на честные доходы клуба, у которого не всегда аншлаг на домашней арене. ПСЖ тоже не святым духом питается. Фэйр-плей не работает, только Ла Лига прижала хвост своим клубам, чтобы не писать потом некрологи о «Барселоне» в Сегунде. Нарушений много, но реформ нет.

Мбаппе полкарьеры провел в Лиге 1

В возрасте француза у Роналдо, Месси и Роналду были «Золотые мячи». Бразильский Зубастик не играл за ПСВ в 24.5 года. А Килиан застрял в чемпионате Франции, откуда Платини, Зидан и Анри сбегали при первой возможности. Сага Мбаппе стала мерзкой, ведь Килиан вертит ПСЖ , как хочет. И её промежуточный итог огорчает. Самый перспективный игрок мира остается минимум на год в чемпионате, который почти никто не смотрит. 20 декабря Мбаппе стукнет двадцать пять, половина карьеры позади, а не нюхал пороха в Эль Класико. Лишь раз неудачно зашел в финал ЛЧ с ПСЖ , но привык вылетать раньше.

Скрещиваем пальцы, чтобы не было допингового скандала, который может добить репутацию футбола. Больно хорошо выглядят тушки игроков за тридцать лет, словно мочегонные и стероиды им не чужды. Также отгоняем мысли, что некоторые правила футбола специально не меняют, чтобы оставлять арбитрам возможность двояко трактовать отдельные эпизоды. И хотя картина намеренно черная, как квадрат Малевича, есть положительный прогноз.

Эпоха бездумных некомпетентных расходов в футболе может сама себя задушить. Возможно, шейхи лишь ускорили развязку. Тогда случатся банкротства европейских грандов, будет на время руина, но после начнут наводить порядок. А пока наблюдаем, как некоторые футболисты проваливают тест на один из смертных грехов – алчность. Другие держатся, ведь Салах пока отказался променять «Ливерпуль» на деньги.