Гвардиола перенёс операцию

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вчера, 16:32

Главный тренер «Манчестер Сити» перенёс операцию на спине. Сообщается, что последнее время испанец страдал от сильных болей и вылетел для неотложной операции в Барселону. Операция прошла успешно, сейчас 52-летний специалист проходит реабилитацию. Ожидается, что он сможет вернуться к работе после сентябрьского перерыва на матчи сборных. В его отсутствие руководить командой будет его ассистент Хуанма Лильо.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 27 августа в рамках 3-го тура АПЛ .

Гвардиола возглавляет «горожан» с лета 2016 года. До этого он тренировал «Барселону» Б, «Барселону» и «Баварию». Контракт испанца с «Манчестер Сити» действует до лета 2025 года.