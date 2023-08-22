Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перенёс операцию на спине. Сообщается, что последнее время испанец страдал от сильных болей и вылетел для неотложной операции в Барселону. Операция прошла успешно, сейчас 52-летний специалист проходит реабилитацию. Ожидается, что он сможет вернуться к работе после сентябрьского перерыва на матчи сборных. В его отсутствие руководить командой будет его ассистент Хуанма Лильо.
Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 27 августа в рамках 3-го тура АПЛ.
Гвардиола возглавляет «горожан» с лета 2016 года. До этого он тренировал «Барселону» Б, «Барселону» и «Баварию». Контракт испанца с «Манчестер Сити» действует до лета 2025 года.
Как тренер Гвардиола является: трёхкратным обладателем Суперкубка Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, трёхкратным Чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Германии, трёхкратным Чемпионом Германии, двукратным обладателем Суперкубка Англии, четырёхкратным обладателем Кубка английской лиги, двукратным обладателем Кубка Англии, пятикратным Чемпионом Англии, трёхкратным победителем Клубного чемпионата мира, четырёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трёхкратным победителем Лиги чемпионов и дважды лучшим тренером года.
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Примечание: тренируя лучшие команды своих лиг.
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Примечание: тренируя лучшие команды своих лиг.