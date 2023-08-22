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Гвардиола перенёс операцию

вчера, 16:32

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перенёс операцию на спине. Сообщается, что последнее время испанец страдал от сильных болей и вылетел для неотложной операции в Барселону. Операция прошла успешно, сейчас 52-летний специалист проходит реабилитацию. Ожидается, что он сможет вернуться к работе после сентябрьского перерыва на матчи сборных. В его отсутствие руководить командой будет его ассистент Хуанма Лильо.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 27 августа в рамках 3-го тура АПЛ.

Гвардиола возглавляет «горожан» с лета 2016 года. До этого он тренировал «Барселону» Б, «Барселону» и «Баварию». Контракт испанца с «Манчестер Сити» действует до лета 2025 года.

Как тренер Гвардиола является: трёхкратным обладателем Суперкубка Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, трёхкратным Чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Германии, трёхкратным Чемпионом Германии, двукратным обладателем Суперкубка Англии, четырёхкратным обладателем Кубка английской лиги, двукратным обладателем Кубка Англии, пятикратным Чемпионом Англии, трёхкратным победителем Клубного чемпионата мира, четырёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трёхкратным победителем Лиги чемпионов и дважды лучшим тренером года.

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Бот зануда
Бот зануда
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Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 22:52
    a-league
    a-league ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 22:45
    Глянуть бы на него в Уфе или Армавире
    ariec93
    ariec93 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 21:54, ред.
    И что? Это не отменяет его мастерства. До него и после него Барса хоть как-то была похожа на Барсу 08-11 годов(период Кройфа не берем)?

    Ман Сити только лучше стал играть при нем. Зачем ему тренить условный ГазМяс, если он отлично справляется с топами? Чтобы доказать кому-то, что он не физрук?

    Не любой тренер середняка справится в топ-клубе (Эмери, Почетино), так же и не все может получится у тренера топов с середняками (Анчелотти-Эвертон), но это не значит, что надо упрекать Гвардиолу в том, что он тренил только топы.

    Наоборот, если он до сих пор тренил только топы, говорит о том, что он отлично справляется с этой задачей.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 19:11
    Как тренер Гвардиола является: трёхкратным обладателем Суперкубка Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, трёхкратным Чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Германии, трёхкратным Чемпионом Германии, двукратным обладателем Суперкубка Англии, четырёхкратным обладателем Кубка английской лиги, двукратным обладателем Кубка Англии, пятикратным Чемпионом Англии, трёхкратным победителем Клубного чемпионата мира, четырёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трёхкратным победителем Лиги чемпионов и дважды лучшим тренером года.
    ======================================
    Примечание: тренируя лучшие команды своих лиг.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Cara Delevingne (раскрыть)
    вчера в 19:07
      Capral
      Capral ответ Сп62 (раскрыть)
      вчера в 18:55, ред.
      Премьера состоится в кинотеатре. Всем желающим посмотреть, при входе будут выдаваться респираторы. Говорят- очень токсичный фильм...
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 18:40
      Скорейшего выздоравления и удачной работы!!!
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин ответ Cara Delevingne (раскрыть)
      вчера в 18:27
      Не написал, что при нём Месси делал пента-трик Байеру)
      Futurista
      Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 18:20
      Спина еще отыграется...со временем...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 18:18
      Гвардиола - Спина 1:0

      Браво Хосеп...
      Скорейшего восстановления...
      Сп62
      Сп62 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 18:14
      А смотреть его можно только в туалете?
      Futurista
      Futurista ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 18:14
      Рабочее название " Мюних филен данк" )...
      ilia77707
      ilia77707
      вчера в 18:12
      Лучший тренер современности , здоровья !
      Capral
      Capral ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 18:02
      Да да, точно- на ZDF был анонс этого фильма! В Сентябре выходит на экраны. Отзывы специалистов о фильме очень хорошие!!!
      НЕ ЭГО И СТ
      НЕ ЭГО И СТ
      вчера в 18:00
      Подлечиться и отдохнёт..
      drug01
      drug01
      вчера в 17:54
      Желаем бодрости и здоровья на долгие годы!
      Futurista
      Futurista ответ Cara Delevingne (раскрыть)
      вчера в 17:48
      Это перечисление причин почему спина заболела...
      Futurista
      Futurista ответ Напрасный труд (раскрыть)
      вчера в 17:42
      Фильм ужасов "Понос в Мюнхене" )....
      Capral
      Capral
      вчера в 17:26
      Здоровья, и скорейшего возвращения в строй!!!
      Дима Логинов
      Дима Логинов
      вчера в 17:15
      Операция на спине... крылья росли что ли?
      abuefftagir
      abuefftagir
      вчера в 17:07
      Здоровья великому тренеру современности.
      Напрасный труд
      Напрасный труд
      вчера в 17:06
      Молодой,восстановится. У меня сестра в 81 год дала согласие на замену разрушившихся позвонков,которые в простой областной больнице заменили на искусственные,и уже третий год ходит вполне нормально,по возрасту.
      Это у наших футболёров мода понос в мюнхенах лечить.От переизбытка денег.
      Cara Delevingne
      Cara Delevingne ответ Великий Пуховик (раскрыть)
      вчера в 16:56
      Как будто Эллиада писал статью.
      Большая часть про его достижения и кого он тренировал))
      Elliada
      Elliada
      вчера в 16:55
      Здоровья величайшему.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 16:45
      Здоровья Пепу и скорейшего восстановления
      mphuZ
      mphuZ
      вчера в 16:45
      Эх, старость пришла.. Здоровья!
      Великий Пуховик
      Великий Пуховик
      вчера в 16:43
      А зачем было в новости упоминать, кого он тренировал, сколько длится контракт и какие титулы и трофеи завоевал? Или он теперь ещё и победитель болей в спине, а после окончания контракта с Манчестер Сити подпишет контракт с командой больницы?
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 16:33
      Надоть его видеть в строю.
      Здоровья!
      Гость
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