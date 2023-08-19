Де Брюйне показал фото после травмы

1692429185

вчера, 10:13

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии высказался по поводу своей травмы.

Новость после игры с «Бёрнли» стала очень большим ударом для меня физически и психически. Операция закончена, я готов вылечить своё тело и скоро вернуться к работе. Спасибо всем за поддержку.

Де Брюйне выступает за «Манчестер Сити» с лета 2015 года (358 игр, 96 голов и 153 ассиста). В прошедшем сезоне капитан сборной Бельгии сыграл 49 матчей, забил 10 мячей и отдал 31 голевую передачу. Контракт 32-летнего игрока с клубом из Манчестера действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 70 миллионов евро.

Напомним, бельгиец получил травму в матче против «Бёрнли».