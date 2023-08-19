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Де Брюйне показал фото после травмы

вчера, 10:13

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне высказался по поводу своей травмы.

Новость после игры с «Бёрнли» стала очень большим ударом для меня физически и психически. Операция закончена, я готов вылечить своё тело и скоро вернуться к работе. Спасибо всем за поддержку.

Де Брюйне выступает за «Манчестер Сити» с лета 2015 года (358 игр, 96 голов и 153 ассиста). В прошедшем сезоне капитан сборной Бельгии сыграл 49 матчей, забил 10 мячей и отдал 31 голевую передачу. Контракт 32-летнего игрока с клубом из Манчестера действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 70 миллионов евро.

Напомним, бельгиец получил травму в матче против «Бёрнли».

Де Брюйне показал фото после травмы

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Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 10:54
Ну во первых здоровья!... вторая травма за короткое время.... похоже потихоньку сыпаться начал.
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:46
Здоровья кудеснику мяча
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:34, ред.
"Починили" креативщика..
RTS-25
RTS-25
вчера в 10:28
"Туборга" попьёт спокойно. Везде надо искать свои прелести. Надеюсь, на "Туборг" у него хватит.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:19
Отдохнёт от футбола, а футбол от него
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:16
Здоровья бельгийцу... Не зря деньги платят...
Гость
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