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Главный тренер «Аль-Хиляля» рассказал о травме Неймара

вчера, 10:58

Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш высказался о состоянии нападающего Неймара, а также о том, сможет ли он принять участие в ближайших матчах сборной Бразилии.

Неймар прибыл травмированным, у него небольшая мышечная проблема. Я не знаю, когда именно он вернётся и будет готов нормально играть и тренироваться. Не думаю, что он сможет присоединиться к сборной Бразилии. Сейчас он находится в реабилитационном центре.

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Аль-Хиляль  Жезуш Жорже  Неймар
Перевод с goal.com Фото: Твиттер ФК «Аль-Хиляль»
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:00
По большому счету был куплен как медийный. Больше пользы от лайков, нежели чем от игр.
Так, у бразильца будет частный самолёт. Также он получит возможность жить вместе со своей возлюбленной Бруной Бьянкарди, несмотря на то, что они не женаты.
Помимо высокой зарплаты, у Неймара предусмотрены серьёзные бонусы. За каждую победу «Аль-Хиляля» Неймар будет получать € 80 тыс. За каждый пост о Саудовской Аравии форварду будут платить € 500 тыс. И самое главное это посты в соц. сетях вот на что сделали главный акцент арабы. Это привлечение по больше туристов в свою страну. поднять имидж и статус государства.
29081985
29081985
вчера в 15:21
Опаньки........ И пускай капает капает))
Nottrow
Nottrow
вчера в 13:28
Хорошее место нашел себе, чтобы дорого поболеть.
ДСА
ДСА
вчера в 13:14
Неймар больше ноет, чем травмирован, любят что бы его пожалели.
112910415
112910415
вчера в 12:37
Всё по плану, короче
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:22
Он теперь из больничек и вылезать не будет. Главное деньги капают...
sova147
sova147
вчера в 12:15
Неймар часто получает эти травмы для перерыва в игре
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 12:05
Почему я не удивлён?
shlomo
shlomo
вчера в 12:05
Опять Неймаренок всех кинул на бабки...:))))
Futurista
Futurista
вчера в 11:33, ред.
Отхилял из Аль-Хиляля Неймар в больничку сразу....
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:32
Почему он рассуждает о сборной
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:30
Ну и зачем его вообще брали?
adekvat
adekvat
вчера в 11:30
Часто ему прийдется о его травмах расказывать.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:18, ред.
Когда Неймар говорил, что ЧМ 2022 станет для него последним, я как-то скептически к этому относился и думал что он сможет сыграть ещё и на ЧМ 2026.

Сейчас же думаю, что как футболист он закончился и на ЧМ 2026 будут более сильные футболисты.

Не думаю что шейхи покупали футболиста Неймара, они покупали медийную личность с громким именем, как в своё время купили Роналду и то после того как им отказал Мессии.

Многие тут говорят, что сейчас СА станет сильнее топ чемпионатов Европы, так как туда повалили престарелые футболисты и несколько молодых.

Но скорее всего СА повторит историю Катара и Китая.
SkiNheD
SkiNheD
вчера в 11:18
На чили Неймар, бабки платят, можно отдыхать.
izrafel
izrafel
вчера в 11:02
О как.... вот поэтому Неймаренок и выбрал саудитов, которые будут платить ему а он будет травмироваться постоянно....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:01
Взяли травмированного,значит надеются на него.
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:01
Получил травму при посадке самолета?
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