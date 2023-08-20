Главный тренер «Аль-Хиляля» рассказал о травме Неймара

Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш высказался о состоянии нападающего Неймара, а также о том, сможет ли он принять участие в ближайших матчах сборной Бразилии.
Неймар прибыл травмированным, у него небольшая мышечная проблема. Я не знаю, когда именно он вернётся и будет готов нормально играть и тренироваться. Не думаю, что он сможет присоединиться к сборной Бразилии. Сейчас он находится в реабилитационном центре.
Сейчас же думаю, что как футболист он закончился и на ЧМ 2026 будут более сильные футболисты.
Не думаю что шейхи покупали футболиста Неймара, они покупали медийную личность с громким именем, как в своё время купили Роналду и то после того как им отказал Мессии.
Многие тут говорят, что сейчас СА станет сильнее топ чемпионатов Европы, так как туда повалили престарелые футболисты и несколько молодых.
Но скорее всего СА повторит историю Катара и Китая.
Сейчас же думаю, что как футболист он закончился и на ЧМ 2026 будут более сильные футболисты.
Не думаю что шейхи покупали футболиста Неймара, они покупали медийную личность с громким именем, как в своё время купили Роналду и то после того как им отказал Мессии.
Многие тут говорят, что сейчас СА станет сильнее топ чемпионатов Европы, так как туда повалили престарелые футболисты и несколько молодых.
Но скорее всего СА повторит историю Катара и Китая.