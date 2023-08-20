Главный тренер «Аль-Хиляля» рассказал о травме Неймара

Главный тренер «Аль-Хиляля» высказался о состоянии нападающего , а также о том, сможет ли он принять участие в ближайших матчах сборной Бразилии.

Неймар прибыл травмированным, у него небольшая мышечная проблема. Я не знаю, когда именно он вернётся и будет готов нормально играть и тренироваться. Не думаю, что он сможет присоединиться к сборной Бразилии. Сейчас он находится в реабилитационном центре.