Клуб из Саудовской Аравии предлагает 90 млн евро за трансфер Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным источника, «Аль-Иттихад» предложил «красных» 90 млн евро за трансфер египтянина.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным источника, «Аль-Иттихад» предложил «красных» 90 млн евро за трансфер египтянина.
А так получается бородатый дешевле Месси в 6-7 раз, да что там Месси - Мудрик дороже на червонец!))
А так получается бородатый дешевле Месси в 6-7 раз, да что там Месси - Мудрик дороже на червонец!))