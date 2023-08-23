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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Клуб из Саудовской Аравии предлагает 90 млн евро за трансфер Салаха

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протон
протон
вчера в 15:22
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Grizly88
Grizly88
вчера в 12:52
Продать надо пока дают денег
labasy
labasy
вчера в 10:37
Хорошая сумма, надо продавать, главное сколько в личку дают Салаху
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:30
Салах имеет все шансы стать там лучшим
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:29
А почему Салах молчит
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:28
Надо бы уже его отпустить
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:27
Уедет,слишком много примеров!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:11
Ну очень хорошую сумму предлагают, да и климат родной.
5qc2tj3nwb22
5qc2tj3nwb22
вчера в 09:04
Дело с Салахом уже решенное,рано или поздно он там окажется
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:00
Мне кажется за Салаха надо заряжать под 200 лямов...))))
А так получается бородатый дешевле Месси в 6-7 раз, да что там Месси - Мудрик дороже на червонец!))
c622ea7nyyey
c622ea7nyyey
вчера в 08:54
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:42
Скоро предложенные суммы начнут уменьшаться,надо продать !
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 08:37
Хорошая сумма предложена... посмотрим что скажет Салах и Ливер на это предложение.
adekvat
adekvat ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 08:37
Потом арабы наиграются столько не дадут уже, а деньги всем нужны.
shlomo
shlomo
вчера в 08:32
Думаю что по крайней мере до зимы точно не уйдет, а там видно будет
ssspartak
ssspartak
вчера в 08:31
Ды рано еще ему. 2-3 сезона еще на высоком уровне можно поиграть. А потом уже в чемпионаты пешеходов переходить.
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 08:25
Продаст египтянин свою карьеру или не продаст? Посмотрим.
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