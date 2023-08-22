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«Байер» заинтересован в приобретении вингера «Барселоны»

вчера, 16:10

Фланговый полузащитник «Барселоны» и сборной Марокко Абдессамад Эззальзули может продолжить карьеру в Германии. Леверкузенский «Байер» предлагает за игрока 20 миллионов евро плюс бонусы. Несмотря на то, что марокканец входит в планы тренерского штаба, «Барселона» продаст его, если получит выгодное предложение. Склонить футболиста к переходу может фигура главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

Эззальзули находится в системе «Барселоны» с лета 2021 года. Всего за «сине-гранатовых» он провёл 14 игр, забил 1 мяч и получил 4 жёлтых карточки. В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Осасуну», 21-летний марокканец сыграл 34 матча в Чемпионате и Кубке Испании, забил 6 мячей, отдал 2 голевых передачи и получил 4 карточки (3 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает вингера в 15 миллионов евро. Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2026 года.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:35
Глухой запасной - надо продавать не задумываясь.
idres
idres
вчера в 16:15
Все понятно с ним... наверняка барса его отдаст. Им он не нужен.
Гость
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