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Один из лучших бомбардиров чемпионата Дании переходит в «Лион»

22 августа 2023, 15:39

Фланговый полузащитник «Нордшелланда» и сборной Ганы Эрнест Нуама продолжит карьеру в «Лионе». Речь идёт об аренде с обязательным выкупом. Сумма трансфера 25 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов. Игрок уже прошёл медицинское обследование. Контракт будет рассчитан до июня 2028 года.

Нуама выступает за «Нордшелланд» с января 2022 года. На его счету 49 матчей, 20 голов, 5 голевых передач и 7 жёлтых карточек. В текущем сезоне ганец провёл 6 игр, забил 4 мяча, отдал результативную передачу и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего футболиста в 6 миллионов евро.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
22 августа в 16:34
Во Франции ему будет намного сложнее забивать, чем в Дании.
Вoлхв
Вoлхв
22 августа в 16:18
Лион всегда вовремя приобретает молодых и перспективных.
VeniaminS
VeniaminS
22 августа в 16:11
Хороший нападающий ,может пригодиться - это точно.
Гость
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