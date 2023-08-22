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«Рома» интересуется Лукаку

вчера, 23:59

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может вернуться в Италию.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport и Il Tempo, генеральный директор «Ромы» Лина Сулуку находится в Лондоне и может встретиться с представителями «синих», чтобы обсудить потенциальный переход бельгийского форварда.

Однако Tuttomercatoweb подчёркивает, что римляне смогут позволить себе подписать футболиста только в том случае, если «Челси» отдаст его в аренду с выплатой зарплаты, от чего лондонцы уже отказались этим летом во время переговоров с «Интером» и «Ювентусом».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:02
Почему-то все хотят получить этого игрока на халяву, за счёт Челси.
протон
протон
сегодня в 00:20
Боже! Нет! Даром не нужно Роме это чудо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:01
Челси не отдаст его в аренду!
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