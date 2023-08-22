«Рома» интересуется Лукаку

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может вернуться в Италию.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport и Il Tempo, генеральный директор «Ромы» Лина Сулуку находится в Лондоне и может встретиться с представителями «синих», чтобы обсудить потенциальный переход бельгийского форварда.
Однако Tuttomercatoweb подчёркивает, что римляне смогут позволить себе подписать футболиста только в том случае, если «Челси» отдаст его в аренду с выплатой зарплаты, от чего лондонцы уже отказались этим летом во время переговоров с «Интером» и «Ювентусом».