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Миранчук может вернуться в «Торино»

вчера, 13:40

Футбольный клуб «Торино» возобновил диалог с «Аталантой» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука. «Быки» ищут игрока для усиления атаки.

Отмечается, что «Торино» не готов платить за россиянина отступные в размере 12 миллионов евро, но может отдать с учётом бонусов 10 миллионов евро. На данный момент сделка далека от согласования. Ясность появится в ближайшие дни.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 12 миллионов евро. Прошлый сезон 27-летний россиянин провёл на правах аренды в «Торино»: 31 матч, 4 гола и 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» не внесла Миранчука в заявку на сезон.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:07
Гасперини никогда не рассчитывал на него.
У Торино не все круто с бюджетом, иначе они бы его выкупили, а Аталанте те деньги, за которые хотят купить Леху, укрепить скамейку другим игроком не смогут. В общем, все шансы, что Миранчук еще один сезон будет полировать скамейку города Бергамо
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 17:31
Если сильно нужен то берите и не жмите какие-то жалкие 2 ляма.
lotsman
lotsman
вчера в 17:14
Что то не получается у Алексея стать основным игроком в Аталанте.
амурец
амурец
вчера в 16:57
Пусть лучше в Торино
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:03
Вернётся Миранчук в "Торино"-летает он,но снова мимо...
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:42
Смотрел матч Торино-Кальяри...так вот команде Ивана Юрича ооочень нехватало игрока, который мог бы отдать тонкий пас. Ни Влашич, ни Илич, ни Верди ничего толкового так и не соорудили. Возможно нужны еще игроки в центр поля, что Юрич мог менять игру по ходу матча, и возможно знакомый и тренеру, и команде Миранчук сможет помочь.
ДСА
ДСА
вчера в 14:33
Можно еще разок в аренду попробовать взять.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:19
В Аталанте у Алексея вряд ли что-то нормальное получится, а вот в Торино он может быть вполне востребован. Так что этот переход нужен Миранчуку.
idres
idres
вчера в 14:07
Нужно как то договариваться клубам....да и Лехе будет лучше в Торино
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:02
Миранчук может вернуться в «Торино».
Странное решение руководства клуба Аталанта . Не хотят видеть у себя в команде Миранчука, но и отпускать тоже не хотят . Игрок стоит тех денег, на которые на данный момент времени является его ценник . За ним никто не стоит в очереди, никому по сути он не нужен , тем более за те деньги 💰 💰 💰 , которые требуют в Аталанте . Да и сам Миранчук ничего не сделал, чтобы за ним кто-то охотился и был востребован . На мой субъективный взгляд у Миранчука вообще нет характера бойца как на поле , так скорее всего и вне него . У него всегда не хватало физических данных и боевитости , а сам он ничего не сделал для своего развития . А ведь парень совершенно не плохо видит поле , имеет хороший футбольный интеллект , всё довольно неплохо с дриблингом, а вот правильно выстроить все свои лучшие качества не может . И это и есть его главная проблема, - отсутствие характера ! Отсюда и вся эта ситуация в Аталанте которая не даёт никакого результата . Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд . Всем Добра, ну а Алексею Удачи, авось ... !
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