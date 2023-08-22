Миранчук может вернуться в «Торино».

Футбольный клуб «Торино» возобновил диалог с «Аталантой» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука. «Быки» ищут игрока для усиления атаки.
Отмечается, что «Торино» не готов платить за россиянина отступные в размере 12 миллионов евро, но может отдать с учётом бонусов 10 миллионов евро. На данный момент сделка далека от согласования. Ясность появится в ближайшие дни.
Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 12 миллионов евро. Прошлый сезон 27-летний россиянин провёл на правах аренды в «Торино»: 31 матч, 4 гола и 6 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» не внесла Миранчука в заявку на сезон.
Странное решение руководства клуба Аталанта . Не хотят видеть у себя в команде Миранчука, но и отпускать тоже не хотят . Игрок стоит тех денег, на которые на данный момент времени является его ценник . За ним никто не стоит в очереди, никому по сути он не нужен , тем более за те деньги 💰 💰 💰 , которые требуют в Аталанте . Да и сам Миранчук ничего не сделал, чтобы за ним кто-то охотился и был востребован . На мой субъективный взгляд у Миранчука вообще нет характера бойца как на поле , так скорее всего и вне него . У него всегда не хватало физических данных и боевитости , а сам он ничего не сделал для своего развития . А ведь парень совершенно не плохо видит поле , имеет хороший футбольный интеллект , всё довольно неплохо с дриблингом, а вот правильно выстроить все свои лучшие качества не может . И это и есть его главная проблема, - отсутствие характера ! Отсюда и вся эта ситуация в Аталанте которая не даёт никакого результата . Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд . Всем Добра, ну а Алексею Удачи, авось ... !
Странное решение руководства клуба Аталанта . Не хотят видеть у себя в команде Миранчука, но и отпускать тоже не хотят . Игрок стоит тех денег, на которые на данный момент времени является его ценник . За ним никто не стоит в очереди, никому по сути он не нужен , тем более за те деньги 💰 💰 💰 , которые требуют в Аталанте . Да и сам Миранчук ничего не сделал, чтобы за ним кто-то охотился и был востребован . На мой субъективный взгляд у Миранчука вообще нет характера бойца как на поле , так скорее всего и вне него . У него всегда не хватало физических данных и боевитости , а сам он ничего не сделал для своего развития . А ведь парень совершенно не плохо видит поле , имеет хороший футбольный интеллект , всё довольно неплохо с дриблингом, а вот правильно выстроить все свои лучшие качества не может . И это и есть его главная проблема, - отсутствие характера ! Отсюда и вся эта ситуация в Аталанте которая не даёт никакого результата . Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд . Всем Добра, ну а Алексею Удачи, авось ... !