Миранчук может вернуться в «Торино».

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вчера, 13:40

Футбольный клуб «Торино» возобновил диалог с «Аталантой» по трансферу полузащитника . «Быки» ищут игрока для усиления атаки.

Отмечается, что «Торино» не готов платить за россиянина отступные в размере 12 миллионов евро, но может отдать с учётом бонусов 10 миллионов евро. На данный момент сделка далека от согласования. Ясность появится в ближайшие дни.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 12 миллионов евро. Прошлый сезон 27-летний россиянин провёл на правах аренды в «Торино»: 31 матч, 4 гола и 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» не внесла Миранчука в заявку на сезон.