Салах попросил руководство «Ливерпуля» отпустить его в «Аль-Иттихад»

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вчера, 21:10

Нападающий может покинуть «Ливерпуль» этим летом.

По данным источника, египтянин сообщил руководству «красных», что хочет перейти в «Аль-Иттихад». Форвард хочет попробовать новый вызов в Саудовской Аравии.

Решение о будущем Салаха будет принимать главный тренер «Ливерпуля» . «Красные» готовы отпустить игрока только за 100 млн евро. Окончательное решение будет принято до 28 августа.