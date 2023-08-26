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Салах попросил руководство «Ливерпуля» отпустить его в «Аль-Иттихад»

вчера, 21:10

Нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» этим летом.

По данным источника, египтянин сообщил руководству «красных», что хочет перейти в «Аль-Иттихад». Форвард хочет попробовать новый вызов в Саудовской Аравии.

Решение о будущем Салаха будет принимать главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. «Красные» готовы отпустить игрока только за 100 млн евро. Окончательное решение будет принято до 28 августа.

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Все комментарии
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вчера в 23:03
Салаха будет не хватать,если он уйдёт из Ливерпуля
DVL
DVL
вчера в 22:59
Разочарование возрастает
3ton
3ton ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:33
Потеря Салаха для Ливерпуля будет больше , чем Мане .
Как бы не хейтили Салаха , а он каждый сезон лучший в команде по всем показателям
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:24
Я тоже этого не понимаю, я бы прямо в интервью сказал, адьос ребятки, я поехал зарабатывать большие деньги. В этом нет ничего такого, наоборот я прекрасно понимаю их выбор.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:41
Надо бы уважить его просьбу
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:39
Не стоит он таких денег, но арабы неприлично мало не могут предложить
Futurista
Futurista
вчера в 21:36
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:27
Клопп не ожидал от Салаха такого, когда до закрытия трансферного окна осталось 6 дней, Немец может говорить что угодно, что не продаст Салаха и ид, он говорит так когда сложно будет найти ему замену этим летом, сезон стартовал, и про Кайседо говорил что договорились, в итоге что вышло? Кайседо отказал, Клопп не может держать футболиста если он хочет покинуть команду, тут и владельцы Ливерпуля не Шейхи не будут насильно держать игрока, как Катарцы из Парижа, Салаху 31 лет и 90 млн евро за него хороший ценник, тут стоит подумать, через год за него столько не дадут , и не известно как он себя покажет в следующем сезоне, Фсг владельцы Ливерпуля могут и согласиться, Ливерпуль никогда не держался на одном игроке, но шас именно на Салаха держится, но незаменимых нету, уходили Суарес, Коутиньо, Торрес, находили им тоже замену.
Elliada
Elliada
вчера в 21:26
Как же смешно, когда Роналду, Неймар и теперь Салах переезд в СА называют вызовом, как будто никто не знает истинную причину. Почему не сказать правду? Вместо этого устраивают целую клоунаду.

Разочаровался в Салахе. Конечно, его понять можно, но так уходить из Ливерпуля, это выглядит предательством. Получается, Клопп второй раз ошибся. Сначала говорил, что Кайседо уже в Ливерпуле, потом, что Салах остается.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:25
Пора думать уже о личном !)
sova147
sova147
вчера в 21:22
Всех тянут за деньги надо отпустить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:14
Отпустите денежку на старость заработать, плииз...
протон
протон
вчера в 21:14
Европейский футбол сам загнал себя в ловушку безумными трансферами и контрактами. В итоге пришли еще более богатенькие дядьки и начали скупать всё подряд в Европе. Но так им и надо. С другой стороны, когда футболеры говорят оправдывая свои бешеные контракты о любви к футболу, мне становится дико смешно.
Гость
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