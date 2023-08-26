Салах попросил руководство «Ливерпуля» отпустить его в «Аль-Иттихад»

Нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» этим летом.
По данным источника, египтянин сообщил руководству «красных», что хочет перейти в «Аль-Иттихад». Форвард хочет попробовать новый вызов в Саудовской Аравии.
Решение о будущем Салаха будет принимать главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. «Красные» готовы отпустить игрока только за 100 млн евро. Окончательное решение будет принято до 28 августа.
Разочаровался в Салахе. Конечно, его понять можно, но так уходить из Ливерпуля, это выглядит предательством. Получается, Клопп второй раз ошибся. Сначала говорил, что Кайседо уже в Ливерпуле, потом, что Салах остается.
Разочаровался в Салахе. Конечно, его понять можно, но так уходить из Ливерпуля, это выглядит предательством. Получается, Клопп второй раз ошибся. Сначала говорил, что Кайседо уже в Ливерпуле, потом, что Салах остается.