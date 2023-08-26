«Рома» закупается форвардами. Арендовала экс-игрока «Зенита», Лукаку – одной ногой в Риме

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сегодня, 17:31

У Абрахама травма, в заявке – еще Дибала и Белотти.

Пока «Милан», «Ювентус» и «Наполи» вкладывают серьезные деньги на усиление, недавнему топу – «Роме» – приходится жить по средствам. Ёмко проблемы римлян с борьбой за новичков описал главный тренер Жозе Моуриньо:

В прошлом году мы подписали Дибалу потому, что у людей возникали сомнения по поводу его физического состояния. Мы не можем обратиться в клуб и купить игрока, который провел отличный сезон. Мы должны адаптироваться к имеющимся рискам. Нужно это понимать. Мы стали экспертами в работе с игроками, обладающими потенциалом, в том, чтобы обеспечивать им стабильную игру, позволяющую вернуться на прежний уровень. Таковы наши реалии, надо свыкнуться с низкими ожиданиями.

И реалии таковы, что при обострившейся проблеме с форвардами итальянцам пришлось обратиться к экс-нападающему «Зенита», который за 2 сезона так и не закрепился в основе «Байера». Хотят договориться еще по одному кандидату.

Азмуном интересовались в «Милане», хотел вернуть «Зенит»

У иранца было полтора года на то, чтобы занять место в стартовой обойме немецкого коллектива. «Зенит» он покидал при скверных обстоятельствах, но с переездом ситуация лучше не стала.

Если во второй части чемпионата-21/22 Сердар пытался решить вопрос с реализацией, выходя с первых минут, то в следующей кампании он проиграл конкуренцию. За весь сезон Бундеслиги – 4 гола и 1 ассист.

По слухам, «сине-бело-голубые» стали прощупывать почву летом – а в августе стали появляться инсайды о предметном интересе. Сообщалось, что петербуржцы готовы выплатить «фармацевтам» компенсацию в размере 5 миллионов евро – при этом клуб из Леверкузена собирался потребовать 10.

Ближе ко второй половине августа на горизонте появился «Милан» — переговоры с «россонери» были на ранних стадиях. Зато оперативно сработала «Рома». По слухам, «желто-красные» следили за иранским нападающим еще в момент, когда тот играл за «Зенит» — а теперь предприняли новую попытку.

Стороны договорились об аренде форварда с правом выкупа за 12 миллионов евро, а самого Азмуна согласиться на переход убедил Моуриньо.

Еще один претендент – Лукаку

Вполне может получиться так, что одной сделкой по форварду римляне не ограничатся. Параллельно селекционеры ведут кандидатуру Ромелу Лукаку. Козырь бельгийца – в том, что его высокий уровень в рамках Серии А проверен несколькими яркими сезонами в составе «Интера».

Сразу после переезда он выдал 23 гола в чемпионате-2019/20, затем – 24. Оба раза стал лучшим бомбардиром «нерадзурри». Интересно сложился и минувший розыгрыш, когда после неудачного возвращения в АПЛ Ромелу вновь отправился в «Интер» — травма испортила первую часть кампании, зато весной бельгийский страйкер набрал отличный темп. В итоге – 10 голов и 6 голевых.

Еще одна важная деталь – сам футболист хочет продолжить карьеру в Италии. Поэтому сначала надеялся на миланский коллектив, затем вступил в переговоры с «Ювентусом». «Рома» же включилась в момент, когда конкурентов почти не осталось. «Нерадзурри» разочаровались в игроке, поскольку он обратился к туринцам – и вышли из переговоров с «Челси». Сами «бьянконери» так и не закрыли сделку, хотя времени прошло немало.

Римляне предлагали «Челси» аренду, но «аристократы» рассматривали только полноценный трансфер. Со временем, видимо, приоритеты изменились – ни с кем договориться не удалось. Споры ходили вокруг пункта об обязательном выкупе бельгийца, боссы «Ромы» 25 августа вылетели в Лондон.

На данный момент стороны сошлись на аренде с правом выкупа – при этом римляне возьмут на себя лишь часть зарплаты Ромелу. Осталось согласовать стоимость аренды – футболист дожидается итога переговоров в Бельгии.

Перенасыщенность форвардами или эпидемия травм

Ситуация довольно интересна хотя бы потому, что чуть ранее «Рома» отпустила в аренду другого своего форварда – Эльдор Шомуродов будет играть за «Кальяри». Если есть проблемы на острие, не логичнее ли было оставить футболиста?

Возможно что-то случилось с Пауло Дибалой – и «желто-красные» стали экстренно искать замену аргентинцу. Все-таки Тэмми Абрахам порвал кресты не вчера – о том, что на восстановление потребуется много времени, и так известно. При этом на бумаге в распоряжении Моуриньо остаются Пауло и Андреа Белотти.

И здесь надо вернуться к вопросу о финансовых ограничениях. За топ-трансферы «Рома» бороться точно не может – в последние годы они обходятся футболистами, к которым не рискуют обратиться европейские гранды. Единственные доступные инструменты – это аренды и рынок свободных агентов.

Сердара арендовали у «Байера», применительно к Лукаку говорится тоже об аренде. До этого римляне арендовали перспективного полузащитника ПСЖ Ренату Санчеша. По словам Моуриньо, клуб принимал в расчет травматичность хавбека: «Если бы у него не было такого количества травм, он был бы основным игроком в „ ПСЖ “, а не „Роме“.