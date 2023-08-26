Нападающий «Удинезе» близок к переходу в «Эвертон»

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вчера, 13:47

Форвард «Удинезе» может продолжить карьеру в «Эвертоне». Сегодня стороны обсудят сделку. «Ириски» предлагают 30 миллионов евро, но итальянский клуб хочет получить немного больше. Решающее значение будут иметь дополнительные условия сделки. Сам футболист согласен на переход.

В прошедшем сезоне Бето провёл 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 25 миллионов евро. Контракт 25-летнего нападающего с «Удинезе» действует до лета 2026 года.