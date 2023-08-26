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Нападающий «Удинезе» близок к переходу в «Эвертон»

вчера, 13:47

Форвард «Удинезе» Бето может продолжить карьеру в «Эвертоне». Сегодня стороны обсудят сделку. «Ириски» предлагают 30 миллионов евро, но итальянский клуб хочет получить немного больше. Решающее значение будут иметь дополнительные условия сделки. Сам футболист согласен на переход.

В прошедшем сезоне Бето провёл 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 25 миллионов евро. Контракт 25-летнего нападающего с «Удинезе» действует до лета 2026 года.

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Все комментарии
idres
idres
вчера в 14:23
Ну хотеть можно бесконечно... но есть реальная цена и пусть не выпендриваются.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:02
Думаю стороны придут к компромиссу - тем более, что у Бето результативность не сильно впечатляет.
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