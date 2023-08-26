В «Тоболе» сообщили об интересе к экс-хавбеку «Спартака» Зуеву

Генеральный директор костанайского «Тобола» заявил об интересе к полузащитнику .

Летом игрок получил казахстанский паспорт, а после — вызов в сборную страны.

У нас был интерес к Александру Зуеву, и этот интерес остаётся до сих пор — его фамилия находится в списке футболистов, которых мы хотели бы подписать. Переговоров с ним не было и предложения мы не делали, потому что трансферное окно закрыто. Как оно откроется, тогда будем общаться с Зуевым на эту тему.