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В «Тоболе» сообщили об интересе к экс-хавбеку «Спартака» Зуеву

вчера, 13:48

Генеральный директор костанайского «Тобола» Андрей Канчельскис заявил об интересе к полузащитнику Александру Зуеву.

Летом игрок получил казахстанский паспорт, а после — вызов в сборную страны.

У нас был интерес к Александру Зуеву, и этот интерес остаётся до сих пор — его фамилия находится в списке футболистов, которых мы хотели бы подписать. Переговоров с ним не было и предложения мы не делали, потому что трансферное окно закрыто. Как оно откроется, тогда будем общаться с Зуевым на эту тему.

Последним клубом хавбека были «Крылья Советов». Также он выступал за «Спартак», «Химки», «Ростов» и «Рубин».

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:22
Видно , что Андрей Канчельскис постепенно осваивается в новой должности.
shlomo
shlomo
вчера в 14:21
Ну а почему бы и нет... пусть еще поиграет.
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:09
Отличный репертуар, пусть блеснёт классом
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:54
Для Тобола то что надо !)
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