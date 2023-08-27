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Голкипер «Манчестер Юнайтед» перейдёт в «Кристал Пэлас»

вчера, 13:31

Сегодня вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон пройдёт медицинский осмотр и подпишет контракт с «Кристал Пэлас». Сумма трансфера составит 20 миллионов фунтов. «Манчестер Юнайтед» получит процент от последующей продажи игрока.

Хендерсон является воспитанником «манкунианцев». За основную команду он провёл 29 игр, пропустил 25 мячей и 13 матчей отыграл на ноль. В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Ноттингем Форест», 26-летний голкипер сыграл 20 матчей, пропустил 33 мяча и 6 матчей отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 18 миллионов евро.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:20
Не понимаю радость местных болельщиков Юнайтед, Хендерсон лучший пример безсилья и безволья нашего менеджмента. Человек, которому обещали шанс, но обещание не выполнили, воспитанник, которого не смотря на отличную игру, раз за разом опрокидывали
Удачи Дину во всей его дальнейшей карьере!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:37
Бегает по командам - не будет из него толку
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:34
Удачи Дину. Но в своих надо верить.
Гость
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