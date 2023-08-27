Голкипер «Манчестер Юнайтед» перейдёт в «Кристал Пэлас»

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вчера, 13:31

Сегодня вратарь «Манчестер Юнайтед» пройдёт медицинский осмотр и подпишет контракт с «Кристал Пэлас». Сумма трансфера составит 20 миллионов фунтов. «Манчестер Юнайтед» получит процент от последующей продажи игрока.

Хендерсон является воспитанником «манкунианцев». За основную команду он провёл 29 игр, пропустил 25 мячей и 13 матчей отыграл на ноль. В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Ноттингем Форест», 26-летний голкипер сыграл 20 матчей, пропустил 33 мяча и 6 матчей отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 18 миллионов евро.