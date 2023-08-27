Матч против «Ньюкасла» станет последним для Салаха в составе «Ливерпуля»

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сегодня, 00:21

Матч 3-го тура АПЛ против «Ньюкасла», который состоится 27 августа, станет последним для в составе «Ливерпуля».

По данным источника, после этой игры египтянин вылетит в Дубай, где пройдёт медобследование перед трансфером в «Аль-Иттихад».