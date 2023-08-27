Матч против «Ньюкасла» станет последним для Салаха в составе «Ливерпуля»

Матч 3-го тура АПЛ против «Ньюкасла», который состоится 27 августа, станет последним для Мохамеда Салаха в составе «Ливерпуля».
По данным источника, после этой игры египтянин вылетит в Дубай, где пройдёт медобследование перед трансфером в «Аль-Иттихад».
Салаху ещё лучше, в Ливерпуле все выиграл, побил много рекордов и взял кучу наград, стал живой легендой а сейчас хорошо заработает на старость в святом для мусульман месте. И поднимет уровень арабской лиги уверен. ждем Салаха в СА. Добро пожаловать в СА Мохамед Салах
Салаху ещё лучше, в Ливерпуле все выиграл, побил много рекордов и взял кучу наград, стал живой легендой а сейчас хорошо заработает на старость в святом для мусульман месте. И поднимет уровень арабской лиги уверен. ждем Салаха в СА. Добро пожаловать в СА Мохамед Салах