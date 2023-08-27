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Матч против «Ньюкасла» станет последним для Салаха в составе «Ливерпуля»

сегодня, 00:21
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль18:30 Не начался

Матч 3-го тура АПЛ против «Ньюкасла», который состоится 27 августа, станет последним для Мохамеда Салаха в составе «Ливерпуля».

По данным источника, после этой игры египтянин вылетит в Дубай, где пройдёт медобследование перед трансфером в «Аль-Иттихад».

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 06:59
Зря он выйдет на поле.
abuefftagir
abuefftagir
сегодня в 06:51
Ужасная новость для Ливера.
adekvat
adekvat ответ протон (раскрыть)
сегодня в 05:52
Кто такой Клопп, кто его будет слушать когда такие бабки на кону.
labasy
labasy
сегодня в 04:50
Надо было летом продать, когда за него просили 200 лям, норм игроков купили и наиграли бы их до начала АПЛ, а то уже Амбрабатом уже МЮ собрался, уже все опорники, хотят в АПЛ, кроме Ливера)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:56
Вот ещё один игрок отправился за "золотым тельцом"...)))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:15
Это лучше для него. Отправляется в страну, где находятся святые места.
протон
протон
сегодня в 00:28
Сдавший Салах > 95% атакующих игроков в мире. Он и сейчас топ, жаль что в таком возрасте покидает Ливерпуль, еще пару лет мог спокойно играть, заменить его в Ливерпуле на данный момент просто нереально:) Но и по сути последний из великого трио уходит:)
Салаху ещё лучше, в Ливерпуле все выиграл, побил много рекордов и взял кучу наград, стал живой легендой а сейчас хорошо заработает на старость в святом для мусульман месте. И поднимет уровень арабской лиги уверен. ждем Салаха в СА. Добро пожаловать в СА Мохамед Салах
протон
протон
сегодня в 00:27
Клопп: Салах не продается!
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