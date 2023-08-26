200-миллионный Мбаппе, Лукаку и итальянцы. Этих трансферов летом-2023 пока так и не увидели

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вчера, 22:19

Остается мало времени.

От слухов на трансферном рынке привычно много шума – при этом в Европе окно скоро закроется, а несколько топ-сделок, о которых говорили в последние месяцы, до сих пор не оформлены. Рассказываем, каких переходов ждут до последнего.

ПСЖ -Мбаппе-«Реал» – главный треугольник последних сезонов

Доходит до смешного. Ситуацию вокруг потенциального перехода Килиана в мадридский клуб разгоняют до невозможности, а затем ничего не следует. В июне стало известно – французский нападающий уведомил «Пари Сен-Жермен», что не станет активировать опцию продления контракта до 2025 года, которая прописана в его договоре. Парижане сообщили, что эта опция и так аннулируется, если ее не активировать до начала августа.

Отношения между парижанами и их главным активом стремительно накалялись. ПСЖ был готов продать Мбаппе куда угодно, лишь бы не упустить его бесплатно следующим летом – исключением был «Реал». Сами мадридцы были готовы выложить за трансфер 200 миллионов евро.

Потом возникла идея отказаться от перехода этим летом и подождать истечения действующего контракта – французский клуб был в ярости, игрока собирались перевести в резерв, он какое-то время не тренировался с командой и не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1 против «Лорьяна».

И затем снова все перевернулось – позиции клуба и игрока сблизились, зашла речь о продлении контракта. Якобы парижане обещали Килиану, что отпустят его в «Реал» следующим летом. Эмоциональные качели, конечно, эффектные, но кататься на них второй год к ряду надоело.

Сделка по Амрабату зависит не только от МЮ

Опорник «Фиорентины» засверкал на чемпионате мира-2022 – сборная Марокко дошла до полуфинала и боролась за бронзу с хорватами. Софьян в составе команды был одним из краеугольных камней – в схеме «4-1-4-1» именно от его чтения игры зависела надежность при обороне. Вся опорная зона оставлялась на одного Амрабата – и он выдавал феноменальный объем в работе без мяча: читал позиции игроков, оперативно выдвигался в отбор (иногда – заранее), сам открывался под передачи.

Несмотря на это, зимой хавбек остался с «фиалками» и позже дошел до финала Лиги конференций. При этом наиболее активно бороться за игрока европейские гранды стали лишь летом. На первых порах среди кандидатов были «Бавария», «Барселона», «Атлетико», наиболее часто фигурировал МЮ .

Еще был «Ливерпуль» — мерсисайдцы перестраивали центральную ось, после ухода Фабиньо понадобился цепкий опорник. При этом «красные» параллельно вели еще нескольких кандидатов и до предметных слухов дело не дошло.

Зато где-то поблизости постоянно были «манкунианцы». Еще в июле сообщалось, что «Юнайтед» согласовали условия контракта с опорником и пытаются договориться с «Фиорентиной». Проблема была в том, что летом в МЮ продолжалась история с поиском новых владельцев – а старые, по слухам, не хотели вкладываться в усиление. Аппетиты пришлось поумерить.

Кроме того, острой необходимости в опорнике не было – «красные дьяволы» скорее хотели найти нового вратаря (привезли Онана) и форварда (Хейлунда). Еще подписали Маунта, поэтому история с Амрабатом заглохла.

По последним данным, Софьян не попал в заявку «фиалок» и ждет возможность сменить команду. МЮ официальных предложений не делал – теперь все зависит от того, удастся ли англичанам провернуть пару сделок на выход.

Лукаку упускает варианты в Италии

Ромелу, можно сказать, сам виноват в том, что до сих пор не решен вопрос о его полноценном возвращении в Италию. После неудачного трансфера в «Челси» бельгиец понял, что Серия А ему подходит куда лучше. В «Интере» провел неплохой предыдущий сезон, зашла речь о полноценном трансфере. Нужно было просто дождаться, пока «нерадзурри» продадут Онана в МЮ , а полученные деньги предложат «аристократам». Но к моменту, когда вратарь подписал контракт с манкунианцами, Ромелу уже вступил в переговоры с другим итальянским грандом — «Ювентусом».

Миланцев это привело в ярость, они вышли из переговоров. Но и для туринцев оказалось невозможно удовлетворить запросы «синих». Доступных вариантов было немного: аренда, полноценный трансфер в случае продажи Влаховича, либо обмен на Душана. В последнем случае уже «старая синьора» запрашивала компенсацию поверх обмена – 35 млн евро.

После приостановки переговоров в начале августа в борьбу за бельгийца вступила «Рома». Пока что римляне близки к тому, чтобы арендовать Лукаку – при этом часть зарплаты форварду будет платить «Челси».

Салах – в компанию к Фабиньо, Канте и Бензема

От знаменитого трио нападения «Ливерпуля» остался только Мохамед Салах – Мане ушел прошлым летом, этим уже Фирмино покинул команду. Оба теперь в Саудовской Аравии – и туда же готов отправиться египтянин.

«Аль-Иттихад» вышел на вингера в начале августа. На тот момент Мо давали 180 миллионов евро за 2 года, а «Ливерпулю» были готовы заплатить 60 млн фунтов. Позднее размер компенсации увеличили до 90 млн евро, чтобы убедить Клоппа дать «добро». Салах в итоге согласовал контракт, а вот «красные» отказались вести переговоры. Точку в истории пока ставит сам главный тренер мерсисайдцев — Юрген заявил, что египтянин сто процентов остается в «Ливерпуле».