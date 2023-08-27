Стала известна причина, по которой Мбаппе остался в ПСЖ. Дело не только в миллионах евро

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сегодня, 13:06

Один из лучших игроков мира получит новый опыт.

Килиан просит прощения голами

После дубля в ворота «Ланса» Мбаппе пошёл к фанатам ПСЖ со слезами в глазах. Французы, которым не чужды теории заговора, увидели в намёке на слёзы прощальный сигнал. У «Реала» вылетают важные игроки, Перес может наплевать на тысячу заявлений Анчелотти о полной комплектации состава. Флорентино и тренер «Реала» всегда могут сказать, что их заявления были частью плана.

А рядом с теорией о позднем трансфере есть другая рабочая версия. Мбаппе чуть не расплакался, ведь осознал, что был плохим мальчиком. Форвард не ушёл из ПСЖ по-человечески за огромные деньги. И не подписал выгодный клубу контракт, хотя сезон уже стартовал. Килиан требует у катарских шейхов бонусы за лояльность, которой не пахло, ведь план уйти в «Реал» сейчас в силе.

Но Мбаппе будет в 25 лет играть во французской лиге. Глобально это футбольная трагедия. Не в обиду российским легионерам Кузяеву и Головину, для которых французский чемпионат полон приключений, но для Мбаппе Лига 1 слишком простая. Дубль в ворота «Ланса» это подтверждает. Однако есть в будущем сезоне Килиана на родине одно отличие.

Мбаппе никогда не был главным

В сборной Франции форвард недавно стал капитаном. Но на двух чемпионатах мира ключевым игроком «трёхцветных» являлся Гризманн. На ЧМ -2018 Жиру не мешал юному Килиану забивать мячи и быть героем, как против Аргентины в плей-офф. Но даже спустя четыре года в финал французы попали не только благодаря гениальности крайнего форварда.

Дешам поменял роль Гризманна, сделал Антуана свободным художником. А Мбаппе лишь подарили помощника в лице одного из братьев Эрнандесов на левом фланге. Килиан пытался обыграть Аргентину в финале ЧМ , но не смог. «Альбиселесте» прижали французов. Команда не слушала Мбаппе, как слушала Зидана в финале против Бразилии 25 лет назад.

Даже на Евро-2020, когда от Килиана зависела судьба Франции, он не повёл за собой. Вылетели в серии пенальти от Швейцарии, а фанаты обзывали грязными словами нападающего, который не реализовал свою попытку в серии пенальти. В «Монако» в силу юности Мбаппе тоже не вёл игру. Бернарду, Глик, Сидибе и Фабиньо были лидерами команды.

В ПСЖ Мбаппе встретил Неймара. Бразилец претендовал на роль главного футболиста команды. Затем приехал Месси. Катарские шейхи, которые давали в клубе много власти даже директору Леонардо, не доверяли ни главным тренерам, ни лично Килиану. Мбаппе много забивает, у него пять подряд сезонов с более чем тремя десятками мячей, гроссмейстер.

Но вокруг Килиана команду не строили, и это странно. Француз нервничал и злился, когда Месси и Неймар готовились к ЧМ -2022 и пасовали друг другу на старте прошлого сезона. Тренерская чехарда – Мбаппе работал в ПСЖ под руководством пяти разных наставников, тоже влияла на настрой игрока. Но Луис Энрике пошёл на хитрость, чтобы сохранить Килиана на год.

Форварду создают команду друзей

Кислый в Париже Месси улыбается в Майами, где коллекционирует голы. Впервые в клубной карьере Лионель великан среди настоящих футбольных карликов на поле, в Испании и Франции встречал более сильных защитников. Неймара обливают водой в Саудовской Аравии, приветствуя на первой тренировке в «Аль-Хиляле». А фанаты ПСЖ передали ему привет баннером.

В основе ПСЖ против «Ланса» вышло 7 игроков, которые год назад не были основными или не играли за клуб. Килиану привезли друга по сборной Дембеле. ПСЖ получил Рамуша в центр атаки, Мбаппе просил подписать форварда. Но в плане шейхов и Луиса Энрике, который подразумевает примирение и центральную роль Килиана, есть изъян. ПСЖ потеряет Мбаппе.

Через год искать нового лидера. А улыбки Килиана после голов с ноткой лицемерия. Не хотел играть во Франции, но год назад убедили деньгами, а теперь не спешит сам «Реал». Однако если Перес завтра принесёт 150 миллионов евро, а Мбаппе в лицо президенту ПСЖ заявит, что не продлит контракт через год, то через пару дней увидим форварда в футболке «сливочных».

Вот такой парадокс. Мбаппе опускают в тёплую ванну, чтобы выдал максимум в ПСЖ перед отправкой в новый клуб. Также Килиан испугался проблем с адаптацией в «Реале» накануне Евро-2024 и Олимпиады. Мбаппе хочет сыграть в родном Париже в составе команды тренера Анри. Выбрал лёгкий сезон в Лиге 1, а Луис Энрике играет в хорошего полицейского.

Килиана окружают друзьями и теми, у кого авторитета в футболе меньше, чем у звёзд ПСЖ недавнего прошлого, вроде Рамоса, Месси и Неймара. Самое время вспомнить слова легенды парижан Ибрагимовича:

Мбаппе создал ситуацию, при которой он важнее, чем клуб. И ПСЖ дал ему все возможности для этого. Но никому нельзя становиться больше, чем клуб.

Мбаппе простили после непотребного поведения летом. ПСЖ себя унизил, в любом великом клубе Килиана выставили бы на трансфер из принципа, исключив из состава. Теперь после двух неполных матчей у Килиана три гола. Но Луис Энрике не сделает Мбаппе счастливым благодаря победе во Франции. А в еврокубках опытные соперники разберут обновлённый ПСЖ .

Мбаппе рискует потратить впустую ценный год. Много голов и роль лидера, которому в Париже заглядывают в рот, не перевесят печаль от вылета в плей-офф Лиги чемпионов. А если Луис Энрике сенсационно выиграет ЛЧ , тогда констатируем везучесть Мбаппе. Но даже триумф не отменит всё, что мир узнал о главном таланте поколения. В этой саге деньги выше футбола.