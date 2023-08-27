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«Аякс» интересуется Чемпионом мира из МЛС

вчера, 10:53

«Аякс» начал переговоры по приобретению полузащитника «Атланты Юнайтед» и сборной Аргентины Тьяго Альмады. Аргентинца рассматривают в качестве замены Мохаммеду Кудусу, который близок к переходу в «Вест Хэм».«Атланта Юнайтед» согласна отпустить одного из своих ключевых игроков только за рекордную сумму.

В текущем сезоне Альмада провёл 24 матча, забил 9 мячей и отдал 10 голевых передач, а также получил 4 жёлтых карточки. Контракт 22-летнего хавбека с «Атлантой Юнайтед» действует до декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 27 миллионов евро.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:09
Губа не дура. Наверняка дорого будет стоить...
Гость
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