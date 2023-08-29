Защитник «Динамо» Сазонов вылетел в Турин

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вчера, 19:52

Защитник «Динамо» вылетел в Турин. Об этом сообщил гендиректор московского клуба .

Ранее появилась информация о том, что «Торино» заплатит за трансфер игрока 2,5 млн евро плюс ещё 250 тысяч в виде бонусов. Также «бело-голубые» получат 15% от последующей продажи футболиста.

Отмечается, что Сазоновым интересовался «Фрозиноне», который был готов заплатить 3 млн евро, но защитник сборной Грузии настаивал на продолжении карьеры в «Торино».