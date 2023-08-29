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Защитник «Динамо» Сазонов вылетел в Турин

вчера, 19:52

Защитник «Динамо» Саба Сазонов вылетел в Турин. Об этом сообщил гендиректор московского клуба Павел Пивоваров.

Ранее появилась информация о том, что «Торино» заплатит за трансфер игрока 2,5 млн евро плюс ещё 250 тысяч в виде бонусов. Также «бело-голубые» получат 15% от последующей продажи футболиста.

Отмечается, что Сазоновым интересовался «Фрозиноне», который был готов заплатить 3 млн евро, но защитник сборной Грузии настаивал на продолжении карьеры в «Торино».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:34
Красиво написано "вылетел" так и хочется добавить "как пробка".
Динамо правильно поступило избавившись от такого...
izrafel
izrafel
вчера в 20:53
Можно желать только удачи!!!!!!!!!!!!!!.... пусть все получится...
Capral
Capral
вчера в 20:05
Удачи тебе, Саба!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
протон
протон
вчера в 19:59
Помню, как пару лет или около того назад, спортсовские эксперты поливали Сазонова, когда он сказал, что вместо испанской команды выбрал Динамо так как это лучше для развития и построения карьеры. Называли лимитчиком и ставили ему в пример (ныне уже забытого всеми) Иосифова)
h9ecan4eyu9h
h9ecan4eyu9h
вчера в 19:59
Зря не прислушиваются к мнению игрока
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:55
Удачи грузинскому футболисту, догоняй Хвичу...
Гость
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