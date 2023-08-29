Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, высказался о будущем своего клиента.
Адольфо останется в ЦСКА. Он хочет добиться успеха в этом клубе.
Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, высказался о будущем своего клиента.
Адольфо останется в ЦСКА. Он хочет добиться успеха в этом клубе.
А ЦСКА - это аббревиатура, имеющая только одно значение. Ровно поэтому вопросов по моему комментарию не должно было возникнуть. < опечален >
А ЦСКА - это аббревиатура, имеющая только одно значение. Ровно поэтому вопросов по моему комментарию не должно было возникнуть. < опечален >