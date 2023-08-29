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Адольфо Гайч не намерен покидать ЦСКА

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:21
Байкал-38Байкал-38 33 / 299
Правильно ли я понял, что никто из Локо не имеет отношения к ЖД РФ, иначе аварийность на транспорте достигла бы ужасных размеров.?
Дима Логинов
Дима Логинов ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:21
Анатолий, Вы случайно не знаете сколько в среднем сейчас берут педагоги за час внеклассных занятий по подтягиванию учеников по отстающим для них предметам?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:19
Все в точку
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 19:18
А вопросов и нет. Есть недоумение. Значит ли это, что газета Комсомольская правда только для комсомольцев.?
Дима Логинов
Дима Логинов ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:12
Зенит - перпендикуляр к астрономическому горизонту; Спартак - восставший гладиатор; локомотив - машина, движущаяся по рельсам; динамо - устройство для выработки электрического тока...
А ЦСКА - это аббревиатура, имеющая только одно значение. Ровно поэтому вопросов по моему комментарию не должно было возникнуть. < опечален >
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:37
Хорошо, что футбольный клуб ЦСКА не имеет никакого отношения к армии, а то иметь в составе Адика это не для нас!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:09
С тепленького места не уходят.
протон
протон
вчера в 18:01
Конечно понятно что Адольфо в целом не оправдал ИНЗНАЧАЛЬНЫХ надежд, которые на него возлагали, но как по мне он точно не слабый нап, скорее своеобразный. Тут правильно отмечали - он довольно габаритный, но при этом реально быстро бежит. Он вроде немного деревянный в плане обработки мяча или передач, но при этом у него реально есть какой-то рабочий дриблинг и он его не раз показывал, когда шел на двух-трех и получалось обыграть. Удар у него 100% есть. Головой тоже вроде играет. Короче есть набор качеств и как по мне - ГОРАЗДО более интересный и разнообразный, чем у ЗЕ, при всём к нему уважении. Может Адольфо ментально слабый игрок, может не сильно мотивированный, может не такой командный, но ему хотя бы раз давали сыграть 3-4 матча подряд в основе? Некоторым, как Ермакову, в прошлом сезоне дали 30 матчей и он НИЧЕГО не показал. Адольфо дают жалкие 5-10 минут раз в три матча, а потом уводят в аренду.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Sylpheed (раскрыть)
вчера в 17:37
    Sylpheed
    Sylpheed ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:35
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Sylpheed (раскрыть)
      вчера в 17:27
      Уважаемый, с удовольствием пообщаюсь с вами по поводу "тонкости юмора", особенно если вы мне поведунте, где и как эту тонкость разглядеть и в какой момент смеяться.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Дима Логинов (раскрыть)
      вчера в 17:24
      Тебе осталось рассказать как расшифровывается Комсомольская правда, Московский комсомолец, кто создал и курировал Динамо, что такое промкооперация, напомнить что Зенит - это марка фотоаппарата, а Локомотив - это паровоз. Названия сложились исторически и никакого отношения к сегодняшней реальности не имеют.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 17:21, ред.
        Futurista
        Futurista ответ VAGNER LAVE (раскрыть)
        вчера в 17:18
        Почта РФ - спонсор замедленных повторов....
        Sylpheed
        Sylpheed ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        вчера в 17:09, ред.
        Да Господи. Анатолий, Вы наверное не заметили тонкости юмора, прошу прощения. Гайч периодически, каждый раз, как его "никто, абсолютно никто" не хочет покупать, сосредотачивается на ЦСКА. Вижу подобную историю с ним не первый раз, к этому мой комментарий.
        Вам здоровья.
        Дима Логинов
        Дима Логинов ответ VAGNER LAVE (раскрыть)
        вчера в 16:58
        Я могу рассказать как расшифровывается ЦСКА и после пояснить почему я так написал, если ещё потребуется это после.
        VAGNER LAVE
        VAGNER LAVE ответ Дима Логинов (раскрыть)
        вчера в 16:55
        Все игроки Зенита работают на газодобыче на Ямале, все игроки Спартака добывают нефть, все игроки Динамо служат в полиции, а весь состав Локо - проводники и машинисты на д\д. Так?
        VAGNER LAVE
        VAGNER LAVE ответ Quilby (раскрыть)
        вчера в 16:52
        А при чем здесь Почта РФ? Ты ничего не путаешь? Почта платит клубу деньги за ареду помещений в башне и территории рядом. А вот за что платит Газпром Зениту, или Луккойл Спартаку, или РЖД Локо, или ВТБ Динамо - не знает никто.
        lotsman
        lotsman
        вчера в 16:52
        А с чего возник этот вопрос? Разве была тема по поводу ухода Гайча?
        Дима Логинов
        Дима Логинов
        вчера в 16:38
        А где ещё быть человеку по имени Адолфо, кроме как в русской армии?
        Capral
        Capral ответ Futurista (раскрыть)
        вчера в 16:37
        Маэстро, еще один ШЕДЕВР из счастливого детства!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Страшно люблю этот фильм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это же там, если не ошибаюсь: "Папа у Васи силён в математике"...
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Sylpheed (раскрыть)
        вчера в 16:37
        Это ответ на 4 года
        Quilby
        Quilby
        вчера в 16:27, ред.
        Адольфу вряд ли где терпеть смогут, а Почта России еще раз раскошелится.
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
        вчера в 16:25
        Похвально, в команде и так коротка скамейка, замучали травмы.
        Адольфо молод, пусть учится хорошо играть. Удачи парню.
        idres
        idres
        вчера в 16:15
        пусть остается и помогает коняшкам... итак у них некому играть... не хватает еще кого то потерять. Скамейки вообще нет, от слова совсем.
        Sylpheed
        Sylpheed ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        вчера в 15:57
        Что?)
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Sylpheed (раскрыть)
        вчера в 15:47
        Контракт Гайча с ЦСКА заключен 5 августа 2020 г. Сам посчитаешь сколько прошло времени, или помочь? а в аренду он первый раз ушел в сентябре 2021 г. Сколько времени назад это было? Вернулся зимой 2022 г и тогда же первый раз сказал, что хочет остаться в ЦСКА . Сколько времени прошло с зимы 2022 г. ? Уважаемый, будь точнее в своих текстах, а то.......
        Sylpheed
        Sylpheed
        вчера в 15:34
        Так это же интервью 4х летней давности.. Есть че посвежее?)
        Futurista
        Futurista
        вчера в 15:28
        Октябрь 1917
        Октябрь 1917
        вчера в 15:16
        А ЦСКА он нужен?
        Гость
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