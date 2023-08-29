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Защитник «Динамо» близок к переходу в «Торино»

вчера, 13:55

Защитник «Динамо» Саба Сазонов близок к переходу в «Торино».

По данным источника, итальянский клуб заплатит за трансфер игрока 3 млн евро.

Ожидается, что завтра Сазонов пройдёт медобследование для «Торино».

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протон
протон
вчера в 18:12
И такой интерес к нему из Европы. И даже деньги за него готовы заплатить. Удивительно. Говорят, что проявил себя на молодёжном чемпионате, но ведь наверняка и его игру за клуб тоже должны были просматривать.
Может быть, просто у другого тренера, в другой команде и например в другой схеме он раскроется и проявит свои лучшие качества. Но чисто в Динамо - он выглядел ненамного лучше Романа Евгеньева. В восстанавливающегося от травмы Майсторовича я верю куда больше.
Для Динамо сделка конечно хорошая, игрок вообще не ключевой, а теперь ещё и место легионера занимать стал.
К слову, у Динамо это аж третья сделка в топ-5 за это трансферное окно (+ ещё Шиманьски в Турцию), это хорошо для имиджа.
Forwert
Forwert
вчера в 16:30
Так все Динамо растащут.
Futurista
Futurista
вчера в 15:29
Саба Сазонов мог бы еще поиграть за Динамо пару сезонов....
idres
idres
вчера в 13:57
Нужно было бы просить больше за него... ну а так зря его продают, пригодился бы.
Гость
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