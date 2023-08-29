Защитник «Динамо» близок к переходу в «Торино»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов близок к переходу в «Торино».
По данным источника, итальянский клуб заплатит за трансфер игрока 3 млн евро.
Ожидается, что завтра Сазонов пройдёт медобследование для «Торино».
Защитник «Динамо» Саба Сазонов близок к переходу в «Торино».
По данным источника, итальянский клуб заплатит за трансфер игрока 3 млн евро.
Ожидается, что завтра Сазонов пройдёт медобследование для «Торино».
Может быть, просто у другого тренера, в другой команде и например в другой схеме он раскроется и проявит свои лучшие качества. Но чисто в Динамо - он выглядел ненамного лучше Романа Евгеньева. В восстанавливающегося от травмы Майсторовича я верю куда больше.
Для Динамо сделка конечно хорошая, игрок вообще не ключевой, а теперь ещё и место легионера занимать стал.
К слову, у Динамо это аж третья сделка в топ-5 за это трансферное окно (+ ещё Шиманьски в Турцию), это хорошо для имиджа.
Может быть, просто у другого тренера, в другой команде и например в другой схеме он раскроется и проявит свои лучшие качества. Но чисто в Динамо - он выглядел ненамного лучше Романа Евгеньева. В восстанавливающегося от травмы Майсторовича я верю куда больше.
Для Динамо сделка конечно хорошая, игрок вообще не ключевой, а теперь ещё и место легионера занимать стал.
К слову, у Динамо это аж третья сделка в топ-5 за это трансферное окно (+ ещё Шиманьски в Турцию), это хорошо для имиджа.