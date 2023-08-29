Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Лион» хочет подписать полузащитника «Краснодара»

вчера, 11:39

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников может продолжить карьеру во Франции.

По данным источника, «Лион» предлагает «быкам» 5 млн евро за трансфер 23-летнего футболиста.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Нападающий сборной Черногории Осмажич не перейдёт в ЦСКА
Сегодня, 15:23
Клаудиньо не покинет «Зенит»
Сегодня, 15:13
СлухиЗащитник «Спартака» отказался переходить в «Факел»
Сегодня, 09:48
Защитник «Динамо» Сазонов вылетел в Турин
Вчера, 19:52
СлухиНападающий «Динамо» Нгамалё может перейти в команду Джеррарда
Вчера, 18:54
Адольфо Гайч не намерен покидать ЦСКА
Вчера, 15:11
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:14
Сперцян, Черников. Есть интерес от хороших клубов. Вот и результат работы Галицкого начинает давать плоды. Это показатель того что можно все таки развивать и зарабатывать на футболе в России. Правда игра в очень долгую, а наши богатеи хотят здесь и сейчас.
Решать на данном этапе должен клуб, если есть в системе на подходе новый опорник, нужно отпускать, если никого пока за спиной нет, то продавать глупо. За эти деньги ничего стоящего ни купить.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:48
он же в первом матче сломает Мбаппе
Nottrow
Nottrow
вчера в 13:28
Маловероятный факт, хотя Лиону виднее.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:11
Вполне приличное предложение за нераскрученного игрока.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:00
Надо соглашаться,хорошее предложение,но чтото не верится!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 11:55
Хорошая цена. Надеюсь, быки включат в предложение 15-20% от суммы следующей продажи
idres
idres
вчера в 11:43
Дай бог ему перейти в Лион. Пусть себя попробует в другом чемпе.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 