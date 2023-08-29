«Лион» хочет подписать полузащитника «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников может продолжить карьеру во Франции.
По данным источника, «Лион» предлагает «быкам» 5 млн евро за трансфер 23-летнего футболиста.
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников может продолжить карьеру во Франции.
По данным источника, «Лион» предлагает «быкам» 5 млн евро за трансфер 23-летнего футболиста.
Решать на данном этапе должен клуб, если есть в системе на подходе новый опорник, нужно отпускать, если никого пока за спиной нет, то продавать глупо. За эти деньги ничего стоящего ни купить.
Решать на данном этапе должен клуб, если есть в системе на подходе новый опорник, нужно отпускать, если никого пока за спиной нет, то продавать глупо. За эти деньги ничего стоящего ни купить.