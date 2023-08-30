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«Сочи» не отпустил Дркушича во Францию. Футболист и его агент разочарованы

вчера, 12:25

Футбольный клуб «Сочи» отклонил официальное предложение «Нанта» по защитнику сборной Словении Ванье Дркушичу. Окружение игрока удивлено и разочаровано таким решением. Об этом заявил агент футболиста Младен Ратковица.

«Сочи» вчера отказал «Нанту», Ваня останется в России. Мы удивлены и немного разочарованы таким решением, тем, что клуб не оставил никакого шанса для переговоров. Они просто заявили, что игрок не продаётся. «Нант» был хорошим вариант, но в «Сочи» решили так, как решили.

Французская лига — одна из сильнейших в мире, с «Црвеной Звездой» он мог сыграть в Лиге чемпионов. Но что поделать, решение принято, Ваня — профессионал, и неважно, насколько сложное и разочаровывающее для него решение было принято, он должен двигаться дальше. Дркушич связан контрактом с клубом и уважает это. Посмотрим, что принесёт нам будущее.

В текущем сезоне Дркушич провёл 6 матчей и забил 1 мяч. Его контракт с «Сочи» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего словенца в 3 миллиона евро.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:11
зря не отпустили заработали бы денег взяли в аренду защитника а так Сочи что хочет в призы попасть это вряд ли как бы не вылететь
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 16:17
Странно, всем легионерам можно в одностороннем порядке расторгнуть контракт
Женёк Н.
Женёк Н.
вчера в 15:33
В Европе хочется пожить Ване и это всё.
FenixSL
FenixSL ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
вчера в 15:22
формулировка "одна из сильнейших" чем то смущает?
в топ-5 лиг Мира точно
что не так тогда?
протон
протон
вчера в 14:28
Странные какие)) Вы предложите какие-нибудь нереальные деньги, тогда, может быть, они подумают. У Сочи с бюджетом, как я понимаю, все в порядке, зачем им ломать свой состав ради какого-то Нанта? Ладно бы был кто-то из грандов мирового футбола, а то задрипаный Нант))
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:18
Должна быть разумная ротация футболистов, а не так , как у КС в прошлом году.... Всех распродали и в зоне стыков очутились...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:10
"Ваня — профессионал, и неважно, насколько сложное и разочаровывающее для него решение было принято, он должен двигаться дальше. Дркушич связан контрактом с клубом и уважает это"

Так если бы он был профессионалом и уважал контракт, он бы не смотрел налево, независимо от предложения. Выходит, что выливание этой истории в сеть - очень непрофессионально характеризует Ваньку. Или же его агента, от которого Ване надо уйти, если он действительно уважает контракт и клуб
Futurista
Futurista
вчера в 13:55
До лета 2025 года...от звонка до звонка...
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 13:49
"Французская лига — одна из сильнейших в мире"

Смешная шутка
ejjpckzg3s6z
ejjpckzg3s6z
вчера в 13:42
Говорят, в утешение после этого Хохлов ему лично спел под гитару:
А в общем, Ваня-Ваня, мы с тобой в Париже
Нужны как в русской бане лыжи!
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 13:41
Есть контракт. Остальное всё лирика.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:28
Окружение игрока удивлено и разочаровано?
Контракт считайте, гребаные нахлебники
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:25
А почему агент не озвучил финансовую часть предложения? Я думаю, что Сочи потратил на игрока гораздо больше
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:21
Ключевые слова в ответ агенту : "контракт с «Сочи» действует до лета 2025 года". Асталависта, бэби
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:21
Сочи что, нарушил контракт?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:19
Нант хороший вариант для игрока, видимо, предложено было смехотворно мало
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:03
Ничего хорошего от такого действия руководства не жди . Всё это может сказаться теперь и на эмоциональной состовляющей и самой игре Дркушича .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:53
Могли бы и отпустить,теперь другие футболисты задумаются!
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