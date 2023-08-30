«Сочи» не отпустил Дркушича во Францию. Футболист и его агент разочарованы

Футбольный клуб «Сочи» отклонил официальное предложение «Нанта» по защитнику сборной Словении . Окружение игрока удивлено и разочаровано таким решением. Об этом заявил агент футболиста Младен Ратковица.

«Сочи» вчера отказал «Нанту», Ваня останется в России. Мы удивлены и немного разочарованы таким решением, тем, что клуб не оставил никакого шанса для переговоров. Они просто заявили, что игрок не продаётся. «Нант» был хорошим вариант, но в «Сочи» решили так, как решили.

Французская лига — одна из сильнейших в мире, с «Црвеной Звездой» он мог сыграть в Лиге чемпионов. Но что поделать, решение принято, Ваня — профессионал, и неважно, насколько сложное и разочаровывающее для него решение было принято, он должен двигаться дальше. Дркушич связан контрактом с клубом и уважает это. Посмотрим, что принесёт нам будущее.