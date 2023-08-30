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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

В «Лилле» опровергли интерес к защитнику сборной России

вчера, 11:59

Президент «Лилля» Оливье Летанг заявил, что «доги» не интересуются защитником «Спартака» и сборной России Даниилом Денисовым.

Абсолютная ложь! Никаких контактов и предложений от нас нет. Мы не заинтересованы в Денисове.

Ранее сообщалось, что «Лилль» сделал предложение по 20-летнему россиянину, но «Спартак» готов продать его только за прописанные отступные.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:17
Да и Спартак от таких обычно быстро избавляется.
Недавний пример Коля Рассказов, сколько ему дифирамбов поначалу пели, а потом пинками выгнали.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:15
Самое, что добивает не то, что пустили слух о том, что яко бы его хочет купить клуб из топ-5, а то, что он игрок сборной России.
Может какой то рубеж ввести к примеру в 10 игр, ну хотя бы 5?
А то бывает, что вызвали на сбор и уже игрок сборной России.
Это запахи, а до игроков сборной им ещё расти и расти, а возможно больше никогда и не вызовут, сколько уже таких однодневок было.
Jocket
Jocket
вчера в 15:05
Такую сказку никто не воспринял всерьез.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 13:51
Просто узнали, что он из спартака и интерес сразу пропал
sihafazatron
sihafazatron ответ протон (раскрыть)
вчера в 12:21
Да потому что им легче в Африке поискать таких Денисовых, которые будут дешевле, и уже знать французский язык, и такие же загорелые как французы))
протон
протон
вчера в 12:03
Ерничать можно сколько угодно, но факт в том, что Денисов работает на фланге как проклятый ! Почему это могли не увидеть французы ?
shlomo
shlomo
вчера в 12:02
Наверное его агент немного перестарался, когда давал информацию журналистам...
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