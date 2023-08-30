В «Лилле» опровергли интерес к защитнику сборной России

Президент «Лилля» Оливье Летанг заявил, что «доги» не интересуются защитником «Спартака» и сборной России Даниилом Денисовым.
Абсолютная ложь! Никаких контактов и предложений от нас нет. Мы не заинтересованы в Денисове.
Ранее сообщалось, что «Лилль» сделал предложение по 20-летнему россиянину, но «Спартак» готов продать его только за прописанные отступные.
Недавний пример Коля Рассказов, сколько ему дифирамбов поначалу пели, а потом пинками выгнали.
Недавний пример Коля Рассказов, сколько ему дифирамбов поначалу пели, а потом пинками выгнали.
Может какой то рубеж ввести к примеру в 10 игр, ну хотя бы 5?
А то бывает, что вызвали на сбор и уже игрок сборной России.
Это запахи, а до игроков сборной им ещё расти и расти, а возможно больше никогда и не вызовут, сколько уже таких однодневок было.
Может какой то рубеж ввести к примеру в 10 игр, ну хотя бы 5?
А то бывает, что вызвали на сбор и уже игрок сборной России.
Это запахи, а до игроков сборной им ещё расти и расти, а возможно больше никогда и не вызовут, сколько уже таких однодневок было.