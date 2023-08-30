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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Даниил Фомин может продолжить карьеру во Франции

вчера, 09:28

«Лион» заинтересован в приобретении полузащитника «Динамо» и сборной России Даниила Фомина. Французский клуб сделал предложение в размере 8 миллионов евро плюс бонусы. На данный момент стороны ведут переговоры.

Фомин выступает за «Динамо» с августа 2020 года. В текущем сезоне он провёл 8 матчей, отметился голом и голевой передачей. Контракт 26-летнего россиянина с «бело-голубыми» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 8 миллионов евро.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 18:55
Второе!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Храневец
Храневец
вчера в 15:29
За 8 лямов Фомина ???????? Или у меня плохо со зрением . Или у Лиона плохо с головой !!!!!!
galem72
galem72
вчера в 11:54
Ключевое здесь — это аргументище из первоисточника: "Как стало известно СЭ". Накануне сидели себе редакторы в офисе этой "мощной" шаражки да и придумали отправить Фомина в Лион.
Jocket
Jocket
вчера в 11:22
Распродажа Динамо под корень.
Capral
Capral
вчера в 11:05
Что за БРЕД???!!! Кому он нужен???!!!
Но, если действительно это правда- готов доплатить из своего кармана, лижбы он уехал поскорей!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:00
После вчерашнего я бы на его месте бежал во Францию на своих двоих.
sihafazatron
sihafazatron ответ agentSmith. (раскрыть)
вчера в 09:46
В последнее время слухов в переходах российских футболистов стало больше))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:45
Французы сразу сделали достойное предложение, не замарачиваясь на покупке подешевке.
nubom
nubom
вчера в 09:41
Распродайте всех. Это им на пользу. Пока Осинькин у руля, талантливые футболисты в России будут!
adekvat
adekvat
вчера в 09:35
Динамо решило всех распродать.
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 09:31
В последнее время спрос на российских футболистов вырос.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:31
Было бы интересно ,как Фомин заиграет во Франции.
cfbms9e23cdv
cfbms9e23cdv
вчера в 09:31
За такое предложение надо сразу хвататься
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