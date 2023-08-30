Даниил Фомин может продолжить карьеру во Франции

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вчера, 09:28

«Лион» заинтересован в приобретении полузащитника «Динамо» и сборной России . Французский клуб сделал предложение в размере 8 миллионов евро плюс бонусы. На данный момент стороны ведут переговоры.

Фомин выступает за «Динамо» с августа 2020 года. В текущем сезоне он провёл 8 матчей, отметился голом и голевой передачей. Контракт 26-летнего россиянина с «бело-голубыми» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 8 миллионов евро.