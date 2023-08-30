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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

«Лилль» хочет приобрести защитника «Спартака»

вчера, 09:57

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Денисов входит в сферу интересов французского «Лилля». «Доги» сделали предложение в размере 11 миллионов евро. Сообщается, что спортивный директор «красно-белых» Пол Эшуорт, скорее всего, откажет французам.

В текущем сезоне Денисов сыграл 8 матчей и отдал 2 голевых передачи. Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего россиянина в 4 миллиона евро.

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Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 17:22
Продавать не задумываясь, если реально есть предложение. Как защитник полное дно, позиционо вообще играть не умеет. В отборе слаб. Единственное работоспособный.
nubom
nubom
вчера в 12:28
Как всегда - при переводе фамилией ошиблись...
galem72
galem72
вчера в 12:03
Как обычно, скрепный метарейтинг был благополучно засунут обратно на своё утиное место за эту чушь.
Nottrow
Nottrow
вчера в 11:20
Очередной сказочный сериал по продаже Дани.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 11:06
https://www.youtube.com/shorts/_rc5sUqyNCk
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:01
Самим надо.....а что до цену то у Локойла бабла на всех хватит...)). За это и переживать не надо
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 11:00, ред.
Джикию продать, - это канеш. мощно.
Тогда уж - для полноты идеи..., и Абаскаля уволить, и Спартак закрыть.
LOpp
LOpp
вчера в 10:46
11 миллионов?
что-то не верится, хотя Денисов в этом сезоне прибавил.
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:28
А Джикию тоже продать - слишком его захвалили
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:26
Защиту можно и нужно зачистить
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:24
Денисова лучше продать, пока востребован
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:06
В Спартаке защита из покон веков проходной двор
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:58
Хорошая цену предлагают,можно и подумать.
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