«Лилль» хочет приобрести защитника «Спартака»

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вчера, 09:57

Защитник «Спартака» и сборной России входит в сферу интересов французского «Лилля». «Доги» сделали предложение в размере 11 миллионов евро. Сообщается, что спортивный директор «красно-белых» Пол Эшуорт, скорее всего, откажет французам.

В текущем сезоне Денисов сыграл 8 матчей и отдал 2 голевых передачи. Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего россиянина в 4 миллиона евро.