Изгой за 126 миллионов евро. Феликс сжёг мосты с «Атлетико», но дорога в «Барсу» закрыта

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вчера, 22:37

Остаётся надеяться на стечение обстоятельств.

Всего за полгода у Жоау Феликса настолько испортились отношения с «Атлетико», что за 3 стартовых тура Ла Лиги на поле он не появился ни разу, за разгромом «Райо Вальекано» тоже наблюдал со стороны. Сейчас талантливый португалец нигде не может стать своим – за одних не играет, другие отказались выкупать после аренды, третьим вообще не нужен. При этом готов до последнего ждать спасения от «Барселоны».

У мадридцев отличный старт, Феликс — наблюдатель

«Матрасники» спокойно вкатываются в новый сезон без громких приобретений – на старте легко разделались с вернувшейся из Сегунды «Гранадой», затем поделили очки с «Бетисом», а с «Райо Вальекано» и вовсе получился разгром – 7 безответных мячей. Но забивали в этих поединках Гризманн, Депай, Молина, Мората, Корреа, Льоренте – не Феликс. Португалец отстраненно наблюдал за происходящим со скамейки запасных. И дело точно не в травме – нападающий попадал в заявку.

Просто команда и футболист устали друг от друга. В Мадриде Жоау на первых порах стал заложником ситуации. Его брали как преемника уходящему в «Барселону» Антуану Гризманну, заплатили «Бенфике» астрономические 126 миллионов евро, были готовы к тяжелому адаптационному периоду. Только молодой исполнитель так и не нашел себя в системе координат Симеоне – а мадридцы оперативно вернули французского бомбардира, которого не приняли «сине-гранатовые».

До аренды в «Челси» Феликс оказался в тупике – брали его как основного форварда на долгие годы, но сами же закрыли ему путь в старт возвращением Антуана. Проблемы в отношениях с «Атлетико» наметились задолго до лета-2023.

Зимой просился в «Челси»

Это сейчас «Барселона» — мечта детства для Феликса. Когда зимой он вырвался в Лондон, пел дифирамбы стагнирующему «Челси»:

Позиция, на которой я играю, и стиль «Челси» отличаются от того, как мы играли в «Атлетико». У меня гораздо больше свободы, чтобы играть в свой футбол, делать все, что в моих силах, чтобы помочь команде. Я стараюсь получать удовольствие на поле. Недавно мне было 19 лет, я перешел в «Атлетико», а сейчас мне 23. Да, я чувствую себя хорошо, играя здесь.

Тогда «аристократы» испытывали серьезные проблемы в чемпионате и с трудом набирали очки, весной последовала отставка Грэма Поттера. Для Жоау «Челси» был шансом выбраться из чересчур брутального «Атлетико» Симеоне – но слабая сыгранность мешала набивать аргументы в пользу выкупа. А испанцы тем временем требовали компенсацию в 100 млн евро. С их стороны проблема состояла в том, что боссы не хотели признавать провал сделки – и хотели выжать все из продажи. Минимум, до которого «Атлетико» сбил цену – 80 миллионов. «Синие» ожидаемо отказались – за 16 матчей Премьер-Лиги 23-летний форвард забил всего 4 мяча, к тому же летом приезжал Нкунку плюс деньги были нужны на другие сделки.

«Барселона» следила за футболистом с января

Еще в момент, когда стороны вели переговоры по трансферу Мемфиса Депая в «Атлетико», каталонцы запрашивали информацию о Феликсе. Тогда сообщалось, что для самого игрока «блауграна» считается приоритетом.

Новую волну инсайдов запустила реплика португальца в середине июля:

«Барселона» всегда была моим первым выбором, и я хотел бы присоединиться к «Барсе». Я мечтал об этом с детства. Если это произойдет, для меня это будет сбывшейся мечтой.

Мгновенно появились слухи, что «матрасники» одобрили переход игрока в «блауграну» на правах аренды с опцией выкупа, всё должно было произойти в кратчайшие сроки. Но позднее в «Барсе» вспомнили о проблемах с финансовым фэйр-плей – для приобретения португальского форварда необходимы продажи. Сделка оказалась экономически невыполнимой – параллельно каталонцы вели переговоры по хавбеку «Ман Сити» Бернарду Силве и приоритет отдавали именно ему.

Сейчас картина полна противоречий. Сначала сообщалось, что Хави считает атакующую группу «Барселоны» укомплектованной, затем – что дал добро на подписание Феликса. Проблемой называли отказ Ансу Фати уходить, теперь говорится, что аренду португальца могут оформить в последние дни трансферного окна. Настоящая сага под занавес лета!

От игрока ничего не зависит

Жоау сам загнал себя в такую ситуацию. Никто не просил изъясняться в любви к «сине-гранатовым». Симеоне дал вполне понятную реакцию – заявил, что никто в «Атлетико» не может быть важнее клуба. За этим и последовало «маринование» на скамейке.

При этом был бы ещё такой шаг стоящим. Но «Барса» — точно не тот клуб, который даст гарантии успешного оформления трансфера. Каждый евро каталонцы находят с трудом, а для крупных приобретений нужно еще и продавать своих игроков. Нет гарантий, что клуб успеет это сделать до закрытия окна. Нет гарантий, что контракт удастся зарегистрировать.

Сейчас Феликс весь как на иголках. Надежда есть, но призрачная – Хави в итоге согласился на подписание, но не факт, что не возникнет сложностей в других аспектах. В любом случае, обратной дороги больше нет, Симеоне – не из тех, кто забывает о проступках своих подопечных. Остаётся надеяться на «сине-гранатовых».

В противном случае перспективы крайне туманны. Сложно представить, что Жоау вдруг вновь станут привлекать к играм.