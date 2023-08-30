«Тоттенхэм» хочет арендовать вингера «Барселоны»

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вчера, 11:51

Фланговый полузащитник «Барселоны» и сборной Испании может перейти на правах аренды в «Тоттенхэм». Главный тренер «сине-гранатовых» Хави согласен отпустить игрока в аренду на сезон без опции выкупа. В данный момент стороны ведут переговоры.

«Барселона» хочет, чтобы «Тоттенхэм» полностью платил зарплату Фати во время аренды. 20-летний вингер является одним из самых высокооплачиваемых игроков «блауграны», его зарплата составляет 10 миллионов евро в год.

Фати является воспитанником «Барселоны». Он сыграл 112 матчей за клуб, забил 29 мячей и отдал 10 голевых передач, а также получил 9 карточек (8 жёлтых и 1 красную). В текущем сезоне испанец провёл 3 игры. Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.