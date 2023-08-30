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«Тоттенхэм» хочет арендовать вингера «Барселоны»

вчера, 11:51

Фланговый полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ансу Фати может перейти на правах аренды в «Тоттенхэм». Главный тренер «сине-гранатовых» Хави согласен отпустить игрока в аренду на сезон без опции выкупа. В данный момент стороны ведут переговоры.

«Барселона» хочет, чтобы «Тоттенхэм» полностью платил зарплату Фати во время аренды. 20-летний вингер является одним из самых высокооплачиваемых игроков «блауграны», его зарплата составляет 10 миллионов евро в год.

Фати является воспитанником «Барселоны». Он сыграл 112 матчей за клуб, забил 29 мячей и отдал 10 голевых передач, а также получил 9 карточек (8 жёлтых и 1 красную). В текущем сезоне испанец провёл 3 игры. Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 00:59
Про отбитые ноги Азару и Бейлу расскажи..., - они подтвердят.
goodmonter
goodmonter ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:50
А нужен ли Тотенхему бегунок, который поломается после пару матчей? Леви на такое 73о не купится.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:16
В АПЛ ему отобьют все ноги, он сам потом будет не рад.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:34, ред.
Фати надо линять из Барселоны.
В великом клубе продолжают твориться непонятки, конца и краю которым не видать. Поэтому прозябать у Хави на лавке, транжиря лучшие годы - не вариант.
Да и АПЛ ему стилистически подойдёт. Уровень опеки нападов там гораздо ниже, чем в Ла Лиге, поэтому перспектив проявить себя в ТТХ и продвинуться в элиту (МС, Ливер), на порядок больше.
Nety
Nety ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 12:41
Удивительно, 10!!! Этот человек как Неймар половину времени лечится. Только у Неймара миллионы поклонников часть денег отбивает. А этому за что?
kazakoff
kazakoff
вчера в 12:06
Фати надо перезагрузиться, но это АПЛ, а он футболист травматичный
Так что не думаю что ему будет просто
idres
idres
вчера в 12:04
Думаю что Хави виднее по поводу Фати. Но как говорится без права выкупа, значит на него есть планы.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:59
Десятка на плечах - непосильная ноша на плечах юноши.. Снимай.. Станет легче ..
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:53
Похоже Барселона его явно переоценивает и платит неприлично большую зарплату.
Гость
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