Клопп высказался о возможном переходе Салаха в «Аль-Иттихад»

Главный тренер «Ливерпуля» оценил вероятность перехода нападающего в «Аль-Иттихад».

Мне кажется, что не стоит переживать. Мо сосредоточен на работе.

Он в полной мере посвящает себя тренировкам, клубным собраниям, он полностью включен в процесс. Хорошо, что все складывается именно так.