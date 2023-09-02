Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Клопп высказался о возможном переходе Салаха в «Аль-Иттихад»

вчера, 11:29

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил вероятность перехода нападающего Мохамеда Салаха в «Аль-Иттихад».

Мне кажется, что не стоит переживать. Мо сосредоточен на работе.

Он в полной мере посвящает себя тренировкам, клубным собраниям, он полностью включен в процесс. Хорошо, что все складывается именно так.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пеллегрини: «Не думаю, что мы станем сейчас продавать Луиса Фелипе»
Сегодня, 14:13
СлухиПогба не планирует уходить в чемпионат Саудовской Аравии
Сегодня, 12:50
СлухиЧалоба мог перейти в «Ноттингем Форест»
Сегодня, 10:59
Тухель отреагировал на несостоявшийся трансфер Палиньи
Сегодня, 08:46
СлухиПолузащитник «Тоттенхэма» отказался от перехода в «Галатасарай»
Сегодня, 00:59
СлухиКлуб из Саудовской Аравии предложил двухлетний контракт Серхио Рамосу
Сегодня, 00:52
Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 13:24
Неделю назад он это говорил.
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:44
Ни подтвердил и не опроверг. В общем смотрим дальше эту серию.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:03, ред.
Что-то я вообще не понял, так ведь прошла уже информация, что Салах чуть ли не подписал уже контракт с командой Бензема. А теперь Клопп как будто и не в курсе всего что творится у него внутри клуба .
Салах отыграл за Ливерпуль пять сезонов , при этом забил 138 мячей. Да и возраст уже за тридцать. Так что пора и в удовольствие сыграть в чемпионате Саудовской Аравии, да и заработать хороший куш 💰 💰 💰 в свой пенсионный фонд . Думаю что всё таки он перейдёт в Аль - Иттихад и завоюет ещё и чемпионство этой страны и кубок . В любом случае пожелаю ему только Удачи !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 