Клопп высказался о возможном переходе Салаха в «Аль-Иттихад»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил вероятность перехода нападающего Мохамеда Салаха в «Аль-Иттихад».
Мне кажется, что не стоит переживать. Мо сосредоточен на работе.
Он в полной мере посвящает себя тренировкам, клубным собраниям, он полностью включен в процесс. Хорошо, что все складывается именно так.
Салах отыграл за Ливерпуль пять сезонов , при этом забил 138 мячей. Да и возраст уже за тридцать. Так что пора и в удовольствие сыграть в чемпионате Саудовской Аравии, да и заработать хороший куш 💰 💰 💰 в свой пенсионный фонд . Думаю что всё таки он перейдёт в Аль - Иттихад и завоюет ещё и чемпионство этой страны и кубок . В любом случае пожелаю ему только Удачи !
Салах отыграл за Ливерпуль пять сезонов , при этом забил 138 мячей. Да и возраст уже за тридцать. Так что пора и в удовольствие сыграть в чемпионате Саудовской Аравии, да и заработать хороший куш 💰 💰 💰 в свой пенсионный фонд . Думаю что всё таки он перейдёт в Аль - Иттихад и завоюет ещё и чемпионство этой страны и кубок . В любом случае пожелаю ему только Удачи !