Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

«Аль-Иттихад» договорился о трансфере Салаха

вчера, 09:47

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах перейдёт в «Аль-Иттихад».

По информации источника, стороны согласовали трансфер египтянина. Игрок прилетит в Джидду на частном самолёте из Лондона, после чего отправится на матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Хилялем».

Сообщается, что футболист дебютирует за новую команду в игре 6-го тура Премьер-лиги с «Аль-Ахдудом», который состоится 14 сентября.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ливерпуль» отклонил предложение «Аль-Иттихада» по Салаху
Вчера, 16:49
СлухиГринвуда предложили «Лацио»
Вчера, 09:55
«Ливерпуль» и МЮ делят хавбека. Голландский талант нужен враждующим клубам
31 августаВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
Слухи«Дженоа» подпишет чемпиона Турции
31 августа
Слухи«Аль-Иттихад» может предложить «Ливерпулю» 150 млн фунтов за Салаха
31 августа
СлухиБерлинский «Унион» близок к подписанию Бонуччи
31 августа
Сортировать
Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 14:52
статья кстати о Салахе
мусульманин и не европеец если что он
живя в стране в которой футбола нет, забавно рассуждать что где то футбол не будет развиваться)
3ton
3ton
вчера в 13:27
Уровень местных футболистов очень низкий .
Создать типо "Суперлигу " , надо очень много денег , за которыми футболисты и поехали .
Если арабы готовы влить в проект "суперлиги" огромные деньги , то проект в будущем окупится и станет престижным , куда будут ехать не из-за денег .
Это максисум на пару лет и все забудут СА.
+ это мусульманская страна сл своими жесткими законами .
Европейцу там тяжелова-то будет жить и семье его тоже
Dudikoff
Dudikoff ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:25
Вроде, в 5 раз.
FenixSL
FenixSL ответ 647qvadczs68 (раскрыть)
вчера в 12:05
отличную!
FenixSL
FenixSL ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:05
приятно видеть адекватного человека!
а не того кто все вокруг принижает, оскорбляет..хотя у самого в стране футбола нет
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 11:44
Салаха помню еще как он за Базель играл, кривоногий был пздц, много моментов засирал, в Роме у него игра пошла, ну и в Ливере исполнял отлично, так что уже можно на пенсию и фармить бабки у Саудитов.
протон
протон
вчера в 11:33
Ну в принципе для Ливерпуля может это и неплохо. На вырученные деньги можно будет взять потом несколько качественных игроков. Клопп ведь сам недавно говорил, что клуб живёт по средствам.
Футбол для футболиста, это способ заработать деньги, желательно на безбедную жизнь для себя и семьи.
Лига постепенно наполняется супер футболистами и её уровень будет быстро расти. Там практически та же лига чемпионов, только название другое. Топ футболисты в новой для себя лиге, играют на великолепных, полях с высококлассными, знакомыми игроками, живут в прекрасных условиях, в безопасности, в почёте и заботе, получают оплату, позволяющую обеспечить семью до третьего поколения. Что ещё надо? Удачи Салаху, А Ливеру поскорее встать на победные рельсы в новом составе.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:53
Про зарплату ничего не говорится, но предположу, что она будет несравнима с той, что он получал в "Ливерпуле". Египтянина поддерживаю. Команда при его непосредственном участии стала сильнейшим клубом Мира, т.е. Салах достиг в ней вершин "творчества". По этой причине его в Англии практически ничего не держит, т.к. все "обязательства" перед командой у него выполнены.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:53
«Аль-Иттихад» договорился о трансфере Салаха .
Саудиты очень здорово раскручивают свой чемпионат и делают у себя в стране хорошее дорогое шоу , под названием футбол ⚽️ ! Нисколько не сомневаюсь, что пройдёт пару - тройку лет и чемпионат Саудовской Аравии станет в один ряд с топ чемпионатами Европы и станет одним из самых смотрибельных . Уж в этом саудиты знают толк . Строительство оазиса в пустыне !
Очень мощное приобретение Салаха для команды. Уж точно Аль - Иттихад будут бороться только за золотые медали . На данный момент времени, на мой субъективный взгляд в команде собрался самый мощный кулак атаки . Бензема и Салах, это уже пушка , а там ещё Жота , Абдерразак , да Силва , Салех . Очень серьёзный, если не сказать самый главный претендент на золото !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:38, ред.
Прямо с самолета и сразу в бой,нечего рассусуливать!
112910415
112910415
вчера в 10:34
может, и пора
но грустно - очень !
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:29
Задрал его Клопп.. Пора его прихлопнуть .. Хе..
647qvadczs68
647qvadczs68
вчера в 10:20
Салах сам выбрал себе такую карьеру
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:18
Европа переехала на Ближний Восток...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:11
Вот этот игрок идеально подходит для Саудовской Аравии. Для них он практически свой.
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:04
Наконец это сага закончилась
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 