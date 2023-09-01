«Аль-Иттихад» договорился о трансфере Салаха .

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вчера, 09:47

Нападающий «Ливерпуля» перейдёт в «Аль-Иттихад».

По информации источника, стороны согласовали трансфер египтянина. Игрок прилетит в Джидду на частном самолёте из Лондона, после чего отправится на матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Хилялем».

Сообщается, что футболист дебютирует за новую команду в игре 6-го тура Премьер-лиги с «Аль-Ахдудом», который состоится 14 сентября.