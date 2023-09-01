«Аль-Иттихад» договорился о трансфере Салаха .

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах перейдёт в «Аль-Иттихад».
По информации источника, стороны согласовали трансфер египтянина. Игрок прилетит в Джидду на частном самолёте из Лондона, после чего отправится на матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Хилялем».
Сообщается, что футболист дебютирует за новую команду в игре 6-го тура Премьер-лиги с «Аль-Ахдудом», который состоится 14 сентября.
Саудиты очень здорово раскручивают свой чемпионат и делают у себя в стране хорошее дорогое шоу , под названием футбол ⚽️ ! Нисколько не сомневаюсь, что пройдёт пару - тройку лет и чемпионат Саудовской Аравии станет в один ряд с топ чемпионатами Европы и станет одним из самых смотрибельных . Уж в этом саудиты знают толк . Строительство оазиса в пустыне !
Очень мощное приобретение Салаха для команды. Уж точно Аль - Иттихад будут бороться только за золотые медали . На данный момент времени, на мой субъективный взгляд в команде собрался самый мощный кулак атаки . Бензема и Салах, это уже пушка , а там ещё Жота , Абдерразак , да Силва , Салех . Очень серьёзный, если не сказать самый главный претендент на золото !
Саудиты очень здорово раскручивают свой чемпионат и делают у себя в стране хорошее дорогое шоу , под названием футбол ⚽️ ! Нисколько не сомневаюсь, что пройдёт пару - тройку лет и чемпионат Саудовской Аравии станет в один ряд с топ чемпионатами Европы и станет одним из самых смотрибельных . Уж в этом саудиты знают толк . Строительство оазиса в пустыне !
Очень мощное приобретение Салаха для команды. Уж точно Аль - Иттихад будут бороться только за золотые медали . На данный момент времени, на мой субъективный взгляд в команде собрался самый мощный кулак атаки . Бензема и Салах, это уже пушка , а там ещё Жота , Абдерразак , да Силва , Салех . Очень серьёзный, если не сказать самый главный претендент на золото !
Футбол для футболиста, это способ заработать деньги, желательно на безбедную жизнь для себя и семьи.
Лига постепенно наполняется супер футболистами и её уровень будет быстро расти. Там практически та же лига чемпионов, только название другое. Топ футболисты в новой для себя лиге, играют на великолепных, полях с высококлассными, знакомыми игроками, живут в прекрасных условиях, в безопасности, в почёте и заботе, получают оплату, позволяющую обеспечить семью до третьего поколения. Что ещё надо? Удачи Салаху, А Ливеру поскорее встать на победные рельсы в новом составе.
Футбол для футболиста, это способ заработать деньги, желательно на безбедную жизнь для себя и семьи.
Лига постепенно наполняется супер футболистами и её уровень будет быстро расти. Там практически та же лига чемпионов, только название другое. Топ футболисты в новой для себя лиге, играют на великолепных, полях с высококлассными, знакомыми игроками, живут в прекрасных условиях, в безопасности, в почёте и заботе, получают оплату, позволяющую обеспечить семью до третьего поколения. Что ещё надо? Удачи Салаху, А Ливеру поскорее встать на победные рельсы в новом составе.