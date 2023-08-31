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«Аль-Иттихад» может предложить «Ливерпулю» 150 млн фунтов за Салаха

вчера, 14:47

«Аль-Иттихад» по-прежнему хочет подписать нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха до завершения летнего трансферного окна в Англии.

По информации источника, саудовский клуб намерен оформить переход египтянина, несмотря на то, что агент футболиста Рами Аббас ранее исключил трансфер. Сумма сделки может составить 150 млн фунтов, включая бонусы. Форварду готовы платить 1,5 млн в неделю.

Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком в стране, опередив Криштиану Роналду из «Аль-Насра» и Неймара из «Аль-Хиляля».

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Все комментарии
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112910415
сегодня в 08:42
событие всё ближе и ближе
1580556558
1580556558 ответ labasy (раскрыть)
вчера в 23:07
Тоже думаю, что Салаха нужно продавать, если действительно предлагают такую сумму. Салах не молод, а по окончанию сезона не факт, что шейхи еще будут сорить деньгами. Сезон или два от силы и уйдет он сам или попросят. Да и капризничает много. Красные, возможно, и рады бы избавиться от Матипа, да вот только кому он нужен? А Трент тот еще универсал, создает моменты у ворот как одной, так и другой команды.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:20
Если за несколько часов найдут ему замену не выше аналогичной суммы, то пусть звездует
just futball
just futball ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 18:15
Это не баксы даже, а фунт стерлинг😶
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:47
Эта тема уже давно на повестке, странно, что скаузеры молчат. Известно, что Салах сам не против свинтить, и с Клоппом у них отношения так себе. Чего ждут? Возможно, застой на рынке, равноценной замены не подберёшь.
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
вчера в 17:31
За такую огромную сумму надо продавать не думая.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:04
А могут не предложить,вот и весь сказ.Хотели бы-давно бы предложили.
протон
протон
вчера в 16:55
Нужно отпускать игрока. Нужно думать уже о другом на закате карьеры. А это финансовая сторона и обеспеченность.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:37
Эх, Салах, Салах...
Capral
Capral
вчера в 15:34
Пока они торгуются, Гениальный Салах будет играть в Ливере, и как обычно- спасать задницу Клоппа...
labasy
labasy
вчера в 15:13
Надо продавать, пока дают такие деньги, и купить защитников, если не успеет в ТО, то арендовать до зимы с правом выкупа, но мне хотелось посмотреть на Клоппа, как он будет тренировать уже новых игроков атаки на свой любимый гегенпрессинг))), думаю уже не продаст Салаха, я бы продал его и добавил туда ещё Трента и Матипа, но жаль не получиться так(((
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:57
Там типография по рисованию баксов? Или они что то знают... сбрасывают зелёные бумажки, в обмен на рабство футболистов?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:51
Чё тогда тянули до конца ТО? Ливер не успеет равноценную замену найти ему
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