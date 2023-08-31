«Аль-Иттихад» может предложить «Ливерпулю» 150 млн фунтов за Салаха

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вчера, 14:47

«Аль-Иттихад» по-прежнему хочет подписать нападающего «Ливерпуля» до завершения летнего трансферного окна в Англии.

По информации источника, саудовский клуб намерен оформить переход египтянина, несмотря на то, что агент футболиста Рами Аббас ранее исключил трансфер. Сумма сделки может составить 150 млн фунтов, включая бонусы. Форварду готовы платить 1,5 млн в неделю.

Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком в стране, опередив Криштиану Роналду из «Аль-Насра» и Неймара из «Аль-Хиляля».