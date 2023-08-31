«Ливерпуль» и МЮ делят хавбека. Голландский талант нужен враждующим клубам

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вчера, 18:15

Тен Хаг знает игрока, а Клопп обещает место в основе.

МЮ хочет помешать планам «Ливерпуля»

«Челси» сорвал попытки Клоппа подписать полузащитников. За эквадорца Кайседо «Ливерпуль» платил рекордные для клуба деньги. Но «Челси» раньше договорился с парнем, который симпатизировал «синим». Также не будет на «Энфилд Роуд» бельгийского полузащитника Лавии, тоже выбрал команду Почеттино. Чуть раньше так поступил аргентинец Энцо Фернандес. Список впечатляющий, «Ливерпуль» коллекционирует отказы.

Клопп устал от промашек временного помощника, спортивного директора Шмадтке, который подписал контракт на три месяца. Но поскольку уже после закрытия трансферного окна в АПЛ у «Ливерпуля» могут увести Салаха, «красным» пора активизироваться на рынке и сделать несколько трансферов за сутки. Для начала подыскивают замену Мохамеду. Здесь могут рискнуть и подписать Жоау Феликса.

Клопп добивался успехов с игроками, которые не всем грандам подходят. Например, Коутиньо заиграл в «Ливерпуле». Но для баланса команде также нужен верный напарник для новичков в центре поля, МакАллистера и Собослаи. Японец Эндо прикроет тыл, но вряд ли его уровень впечатлил Клоппа. «Ливерпуль» хочет взять у «Баварии» Гравенберха, но за голландцем также пришел тен Хаг из МЮ .

Идея с Каземиро и Фернандешем ниже, а с Маунтом выше по схеме пока не сработала. И Эриксену немало лет. «Красные дьяволы» пошли за молодым голландцем. Вот только у «Ливерпуля» есть преимущество. МЮ предлагает «Баварии» обмен футболистами, а Клопп настроил руководство выдать до 34 млн фунтов, вдвое перебить сумму трансфера хавбека из «Аякса» в «Баварию».

Гравенберх не смог закрепиться в «Баварии»

В Мюнхене сложный футбольный коллектив. Там было неуютно многим толковым футболистам. Помним драку Мане и Сане. Причем люди Садио настаивали, что коллега использовал расистские оскорбления, поэтому получил от сенегальца по лицу. Бывший вингер «Ливерпуля» Мане был недоволен в Германии отношением к нему местной прессы. Гравенберха после 711 минут в «Баварии» тоже не хвалят.

Смена тренера – шел к Нагельсманну, а попал к Тухелю, не увеличила шансы Райана заиграть в основе рядом с Киммихом. Так что немцы дают зеленый свет на трансфер. Для «Ливерпуля» голландцы по имени Райан – старые знакомые, ведь был форвард Бабель. Игроков из Нидерландов хватало. Ван Дейк является капитаном команды. Дирка Кёйта не забыли – был полезным вторым нападающим «красных».

У голкипера Вестерфельда и форварда Бабеля не такая яркая карьера на «Энфилд Роуд», как у Вейналдума, но Клопп и «Ливерпуль» доверяют голландцам. Стилистически игрок из школы «Аякса» может вписаться в схему «красных». Тем более, Гравенберх соскучился по большому футболу. Грел скамейку для запасных в «Баварии» и спустя всего один сезон может уйти, разочаровавшись в прошлогоднем выборе.

Хавбек Эндо из «Штутгарта» попробует навязать коллеге борьбу за место в основе, но также не исключен вариант с японцем в опорной зоне. Тогда Гравенберха поставят выше рядом с МакАллистером. Куда деть Собослаи? Если уйдет Салах, то венгр будет «десяткой» в «4-4-2». Или же Доминик сыграет справа в атаке, а колумбиец Луис слева в привычной модели «4-3-3». Венгр раньше часто работал в нападении.

Клопп является давним поклонником Райана

Нужно спасти рядового Райана. Год назад полузащитник «Аякса» выбирал между «Ливерпулем» и «Баварией». Тогда у англичан были хавбеки под основу, Фабиньо и Хендерсон не успели уехать в Саудовскую Аравию. Гравенберх просчитался, лишь трижды появлялся в стартовом составе «Баварии» в матчах Бундеслиги. А Клопп мог оценить действия голландского хавбека в спарринге против «Баварии» этим летом.

Руководство и футболисты клуба из Мюнхена хотели сохранить Гравенберха, видят в нем потенциал, так как парню всего 21 год. Но у тренера Тухеля давняя любовь к поиску врагов внутри команды. Тренер подумал, что если оставит Райана на скамейке, то родится конфликт. Поэтому Тухель дает добро на трансфер хавбека в «Ливерпуль». Удобная сделка, аналитики «красных» изучали Гравенберха много сезонов подряд.

Если отталкиваться от действий Райана в «Аяксе», то английская команда не прогадает, что после стольких сорванных поклевок порыбачит в Мюнхене. В «Аяксе» Гравенберх любил смещаться на полуфланг, меняя позиции «шестерки» и «восьмерки». В схемах «Ливерпуля» хавбек может быть полезным, когда Александер-Арнольд пойдет в атаку. Будет гибридная модель со сдвоенным центром с Трентом и Райаном.

МакАллистер уйдет выше, а Гравенберх останется отбирать мяч и начинать атаки. Хотя в завершении Райан не всегда идеален, хавбек умеет тянуть мяч вперед, разрывая чужие линии. Высокий полузащитник хорошо видит поле, но в «Баварии» в него банально не поверили. Если «Ливерпуль» и Салах откажутся от сотен миллионов евро во имя футбольной верности, то новичок будет адресовать мяч Мохамеду.

Райан не рискует, а предпочитает короткий надежный пас. Из него можно сделать хавбека в стиле Фабиньо. Но потенциальный новичок более изобретательный у чужих ворот. Есть опасения насчет оборонительных возможностей Гравенберха, в «Аяксе» его промашки страховал Эдсон Альварес, мексиканский новичок «Вест Хэма». Но когда футболисту всего 21 год и он попадает к Клоппу, то можно верить в прорыв.

Сделают игрока под задачи команды. Тен Хаг говорил, что Гравенберх, хотя у него есть врожденные созидательные качества, не отказывается от тяжелой работы. «Ливерпуль» делает интересную ставку. Причем намного дешевле, чем трансфер Кайседо, который совсем не обязательно заиграет в составе проекта за миллиард евро, хотя эквадорец невероятно талантливый, как и Гравенберх.